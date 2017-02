Crotone Juventus streaming quando e come

Crotone Juventus, il recupero della partita che doveva essere disputata a dicembre valida per la diciottesima giornata di campionato, arriva in un momento magico per la capolista, molto meno per i calabresi. Se la squadra di Allegri ha appena superato a pieni voti l’esame Inter battuta di misura allo Stadium da un gran gol di Cuadrado, i rossoblù di Nicola hanno perso lo scontro diretto contro il Palermo e, forse, anche le residue speranze di conquistare una salvezza che avrebbe del miracoloso.

Come e quando vedere la partita in streaming è la domanda che sta accomunando i tifosi di mezza Calabria che non riusciranno a raggiungere lo stadio per un evento così importante.

Crotone Juventus streaming calabresi senza Crisetig

Nicola è stato chiaro. Crotone Juventus dovrà essere la partita dell’orgoglio per i calabresi. Non potendo assolutamente paragonare i valori tecnici delle due squadre il tecnico sta facendo leva proprio sulle motivazioni dei suoi. La salvezza ormai è un miraggio sempre più lontano. Ma regalare una soddisfazione ai tanti tifosi che gremiranno lo stadio, potrebbe essere il modo migliore per dimostrare l’attaccamento alla maglia e a una città che sta vivendo con molta dignità questa prima esperienza nel massimo campionato di calcio italiano.

Calabresi che scenderanno in campo senza Crisetig, squalificato, al suo posto Nicola darà fiducia al giovane Capezzi: cresciuto nel vivaio della Fiorentina dovrebbe far coppia con Barberis, visto l’infortunio che terrà fuori ancora Rohden. Sulla fascia destra si prepara Nalini, a sinistra Stoian. L’idea di Nicola è anche quella di provare ad alzare il baricentro della squadra per mettere un po’ di pressione alla Juventus. Davanti il solito due composto da Falcinelli e Trotta che però potrebbe cedere il posto al nuovo arrivato Kotnik viste le sue ultime uscite non proprio convincenti. Tra i pali, come d’abitudine, Cordaz.

Crotone Juventus i bianconeri cambiano a centrocampo

In vista del recupero contro il Crotone e in seguito alla sfida vinta contro l’Inter che ha richiesto uno sforzo notevole agli uomini di Allegri, il tecnico livornese sta pensando di attuare un turn over importante in vista della gara dell’Enzo Scida. I bianconeri cambiano a centrocampo dove è atteso il rientro di Claudio Marchisio.

Quasi sicuramente toccherà, infatti, a lui giostrare il gioco della Juventus, per un impegno che potrebbe rivedere la Juve tornare anche ad un centrocampo a tre, al di là di quale possa essere la scelta tattica e di uomini negli altri reparti, proprio come capitato con l’Inter dopo il suo ingresso. Col Principino in campo, soprattutto in caso di cambio di modulo, si potrebbe rivedere anche almeno uno tra Rincon e Sturaro, che non ha più calcato un terreno di gioco dalla partita contro la Fiorentina.

Forze fresche in mediana dunque, con almeno uno tra Khedira e Pjanic destinati a prendersi una pausa e a sedersi in panchina dopo il tour de force che li ha visti praticamente sempre in campo nelle ultime partite.

Vedere Crotone Juventus gratis in streaming

Diversi i siti che permetteranno di vedere gratis in streaming Crotone Juventus in maniera del tutto gratuita e legale, dal momento che hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano: Sky Austria, La2, Rtl, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf che si aggiungono a Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky che, tra l’altro, offrono anche la telecronaca in italiano.

Soluzione quest’ultima che può essere scelta solo da chi ha sottoscritto un abbonamento. Chi invece ha deciso di non avvalersi della pay per view potrà valutare l’offerta di Now Tv che offre per quattordici giorni ed in maniera gratuita la sua piattaforma per vedere gratuitamente le partite.