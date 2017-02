Streaming Bologna Milan: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Se Bologna Milan, recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A, si fosse giocata a dicembre, le previsioni sarebbero state totalmente differenti da quelle di oggi. Allora il Milan viaggiava a vele spiegate in campionato, dove per diverse settimane si accreditò come l’avversaria più pericolosa e credibile della capolista Juventus tanto da riuscire pure a strappare ai bianconeri la Supercoppa Italiana disputata a Doha sempre a dicembre, motivo del rinvio anche di Crotone Juventus, mentre il Crotone si trovava già impelagato nella lotta per non retrocedere.

Oggi, a distanza di quasi due mesi il quadro è totalmente cambiato. La sconfitta interna contro la Sampdoria di domenica scorsa ha certificato quello che ormai era evidente. Il Milan non ha più benzina o forse i tanti, troppi infortuni, hanno minato alle fondamenta gli equilibri di una squadra che non riesce più a ritrovarsi. Dopo l’orrido gennaio, chiuso con una sola vittoria in campionato e con l’eliminazione dalla Coppa Italia, febbraio non è iniziato con auspici migliori. Donadoni invece dovrà impegnarsi al massimo per ricaricare le batterie di uno spogliatoio uscito con le ossa rotte dalla sfida contro il Napoli.

Come seguire quindi Bologna Milan? Le modalità sono diverse. Molti preferiranno stare accomodati sul proprio divano a vedere lo spettacolo in diretta tv. Si tratta, ovviamente di chi ha sottoscritto un abbonamento. Chi invece non potrà andare allo stadio, e non ha un abbonamento sta già cercando i siti per guardare live gratis in streaming quest’interessante match.

Bologna Milan rossoblù in cerca di riscatto

Il pesante ko subito nel posticipo del sabato sera contro il Napoli ha lasciato senza dubbi tanti strascichi nello spogliatoio felsineo. Anche perché, come un fulmine a ciel sereno, i sette gol partenopei si sono abbattuti con tutta la loro veemenza su una squadra che sembrava aver imbroccato finalmente la strada giusta dopo un inizio balbettante.

Roberto Donadoni, che con la maglia rossonera, da calciatore, ha scritto pagine indelebili nel libro della storia del calcio, avrà il compito di infondere nuovamente fiducia e convinzione nei suoi uomini. Rossoblù, quindi, in cerca di riscatto in vista della gara contro il Diavolo. Il tecnico sta pensando di schierare un Bologna d’assalto con il modulo 4-3-3, per cercare di fermare una squadra ferita e colpita nell’orgoglio che non potrà continuare a percorrere una discesa pericolosissima che la sta allontanando dalle posizioni di vertice e da quell’Europa, anche se meno prestigiosa, che rappresenta l’obiettivo minimo stagionale.

Okwonkwo e Mirante saranno indisponibili, mentre all’appello mancherà anche Masina, che sarà out per squalifica.

Bologna Milan Montella vuole la reazione dei suoi

Vincenzo Montella, in occasione della trasferta all’ombra delle Torri dell’Asinello potrebbe schierare il suo Milan a specchio, cioè con lo stesso modulo del Bologna di Donadoni, il 4-3-3. I rossoneri, già menomati da assenze importanti soprattutto nel pacchetto arretrato dove mancheranno anche contro il Bologna i vari De Sciglio e Antonelli, mentre Montolivo continua ad essere disperso in infermeria, raggiunto anche da Bonaventura che ha già chiuso la sua stagione, dovranno scendere in campo senza Sosa squalificato. Montella vuole la reazione dei suoi. Staremo a vedere se riuscirà ad ottenere gli effetti sperati.

Vedere Bologna Milan live in streaming

E sono tanti sono i tifosi rossoblù, ma anche ovviamente milanisti che vogliono a tutti i costi vedere la partita e stanno iniziando a cercare sul web dove vedere Bologna Milan live in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Quelli che vi segnaliamo sono Orf, Rtl, Sky Austria, Sky Deutschland, La2, Czech TV. Le alternative scelte da chi ha un abbonamento sono Sky Go e Mediaset Play, mentre chi un abbonamento non ce l’ha può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.