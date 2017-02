Bologna Milan streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Al Dall’Ara di Bologna si affronteranno due squadre che arrivano da una settimana terribile. I rossoblù di Donadoni sono reduci dalla sconfitta interna più devastante della loro storia. Il gol di Muriel, che ha regalato i tre punti ai doriani in Milan Sampdoria, ha certificato quello che tutti dicevano sottovoce: il Diavolo è in crisi. Eppure i rossoneri hanno recitato per larghi tratti della prima parte della stagione il ruolo di rivelazione contenendo alla Juventus, battuta in campionato e nella finale di Supercoppa Italiana di Doha, il primato.

Squadra veloce, determinata che aveva convinto anche i critici più spietati che la mano del tecnico di Pomigliano d’Arco avesse finalmente rianimato una squadra che ai tempi d’oro della presidenza Berlusconi era temuta e rispettata nel Mondo e non solo in Italia e in Europa. Poi, complice anche una condizione atletica che non poteva restare quella dei primi mesi di campionato, gli infortuni e una rosa non certamente all’altezza hanno fatto il resto e così il Milan è precipitato in poche settimane dall’Olimpo al limbo di un ottavo posto in coabitazione con la Fiorentina (prima del match con la Roma però) che non può certo soddisfare la sete di un popolo che non vede l’ora di celebrare altri trionfi.

Bologna Milan solletica quindi l’appetito di palati esigenti che stanno già pensando a come e dove vedere il match e quali sono i siti web migliori per vederla in streaming.

Bologna Milan siti web niente Milan per Mirante

Roberto Donadoni vuole la reazione immediata dei suoi e per questo potrebbe riproporre il modulo 4-3-3. Un modo per far capire prima ai ragazzi e poi al Milan che la sconfitta contro il Napoli è ormai acqua passata e i rossoblù proveranno ad imporre il loro gioco per arrivare anche alla vittoria finale. Ma il tecnico lombardo dovrà fare i conti anche con qualche assenza importante. Niente Milan, infatti, per Mirante e Okwonkwo e, giusto per rendere il compito ancora più difficile, all’appello mancherà anche Masina, out per squalifica.

Vedere Bologna Milan Locatelli ed Abate di nuovo titolari

Montella ha scelto, il suo Milan scenderà in campo con il 4-3-3. Il tecnico di Pomigliano d’Arco però, grazie al recupero di alcune pedine importanti, potrà apportare dei correttivi soprattutto al pacchetto arretrato rispetto alla gara del Meazza persa contro la Sampdoria. Torneranno titolari sulle fasce Ignazio Abate e Davide Calabria, mentre Romagnoli occuperà di nuovo la sua zolla al centro della difesa e in compagnia di Paletta.

Questo significa che Zapata, pessima la sua prova contro la Samp, si accomoderà in panchina. Kucka torna nel suo ruolo naturale di mezzala destra. Anche Locatelli ed Abate saranno di nuovo titolari con Sosa che partirà dalla panchina. In attacco conferma per il tridente Suso, Bacca e Deulofeu, anche se non è escluso un impiego dal primo minuto di Lapadula nonostante il clamoroso errore davanti alla porta di domenica.

Come e dove vedere Bologna Milan in streaming

Come e dove vedere Bologna Milan in streaming non sarà di certo un problema per quelli che utilizzeranno questa metodica, sempre più in voga soprattutto nelle nuove generazioni, per non perdersi il match tra queste due squadre. Sono numerosi i siti web che trasmetteranno la partita gratuitamente in streaming a partire da Sky Austria, Sky Deutschland, Rtl, La2, Orf, Arena Sport del Montenegro, Czech TV.

Oltre alla sicurezza e alla buona qualità audio e video si tratta di siti legali perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano e possono trasmettere le gare della serie A in maniera del tutto legale. Sky Go e Mediaset Play sono le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium preferite da chi cerca una qualità ancora maggiore e vuole la telecronaca in italiano. Unica precisazione. C’è bisogno dell’abbonamento.