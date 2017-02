Bologna Milan streaming. Siti web. Dove e come vedere

Bologna Milan rappresenta il recupero della diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A insieme a Crotone Juventus. Le due squadre sono state impegnate a dicembre nella finale di Supercoppa Italiana andata in scena a Doha e vinta dai rossoneri e per preparare al meglio quella partita, fu deciso di rinviare queste partite. È passato poco più di un mese, ma se si fa riferimento ai risultati sembra trascorso un secolo.

Se il Milan a dicembre era nel pieno della sua forma fisica ed atletica vestendo i panni della rivelazione stagionale, oggi i rossoneri sono alle prese con un momento di crisi che sembra non voler passare mai. L’ultimo episodio è rappresentato dalla sconfitta casalinga di domenica scorsa contro la Sampdoria. Un campanello di allarme che dalla parti di Milanello non può essere più trascurato. Il Bologna, dal canto suo, ha superato le incertezze che ne hanno minato il cammino in tutta la prima fase della stagione.

Gli uomini di Donadoni avevano trovato anche una certa continuità di risultati che però sono stati spazzati via dalla débâcle di sabato sera contro il Napoli. una sconfitta pesantissima che potrebbe avere minato alla base le convinzioni di una squadra che sembrava ormai essere arrivata alla fine di un tunnel. Dove e come vedere Bologna Milan, se in diretta tv, per chi ha l’abbonamento, oppure in streaming, sarà il pensiero fisso che i tifosi di entrambe le squadre avranno in questi giorni. Per questi ultimi sarà importante anche scegliere i siti web giusti, quelli che garantiscono la piena legalità e anche una buona qualità audio e video.

Roberto Donadoni vuole la reazione immediata dei suoi e per questo potrebbe schierare il suo Milan con il 4-3-3. Un modo per far capire prima ai ragazzi e poi al Milan che la sconfitta contro il Napoli è ormai acqua passata e i rossoblù proveranno ad imporre il loro gioco per arrivare anche alla vittoria finale. Ma il tecnico lombardo dovrà fare i conti anche con qualche assenza importante. Niente Milan, infatti, per Mirante e Okwonkwo e, giusto per rendere il compito ancora più difficile, all’appello mancherà anche Masina, out per squalifica.

Bologna Milan rappresenta quindi il momento della svolta per le due squadre. Contrariamente al blasone, che pende ovviamente a vantaggio dei rossoneri dominatori in lungo e in largo in Europa e nel Mondo all’epoca fatata dei vari Sacchi, Capello ed Ancelotti, le previsioni sono in equilibrio. Montella ha scelto di schierare il suo Milan con il 4-3-3.

Il tecnico di Pomigliano d’Arco potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo visto il recupero di alcuni giocatori importanti. Torneranno infatti Abate e Calabria, mentre Romagnoli andrà ad occupare la sua posizione al centro della difesa rossonera per andare a dar manforte a Paletta. Questo significa che Zapata che non ha convinto affatto nelle ultime apparizioni, è destinato alla panchina.

Kucka torna nel suo ruolo naturale di mezzala destra mentre Locatelli ed Abate saranno di nuovo titolari. In attacco conferma per il tridente Suso, Bacca e Deulofeu, anche se non è escluso un impiego dal primo minuto di Lapadula nonostante il clamoroso errore davanti alla porta di domenica. Sulla sinistra Pasalic è favorito su Bertolacci che sta facendo i conti con una febbre che rende difficile un suo impiego dal primo minuto.

Dove e come vedere Bologna Milan in streaming

Già si sono messe in moto le ricerche per capire dove e come vedere Bologna Milan in streaming. Ormai si tratta di una tendenza che sta spopolando soprattutto tra i più giovani. Ma bisogna fare attenzione. Non tutti i siti web sono legali e sicuri. Quelli che indichiamo noi, invece, offrono totali garanzie in quanto hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Stiamo parlando di Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Sky Austria, Czech TV. Per chi ha un abbonamento a Sky o a Mediaset Premium esistono le piattaforme dedicate di Sky Go e Mediaset Play, mentre chi non ha l’abbonamento può valutare l’offerta di Now Tv.