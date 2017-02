Concorsi pubblici Febbraio 2017 Università, Ospedali, Sanità, Comuni, Ferrovie dello Stato. Bandi, scadenze, requisiti

Da Torino a Milano, Verona, Napoli, Perugia, Firenze, Bologna, sono diverse le città italiane interessate dai nuovi bandi di concorso disponibili in questo mese di febbraio 2017 per l’ingresso in diversi settori. Vediamo le diverse proposte, requisiti richiesti e termini di scadenza di presentazione delle domande per la partecipazione ai diversi concorsi.

Concorsi pubblici febbraio 2017 Università

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l'assunzione di sei diplomati nell'area amministrativa dell'Università di Napoli 'Pharthenope'. Per partecipare al concorso, bisogna inoltrare la domanda entro e non oltre il prossimo 2 marzo tramite raccomanda al seguente indirizzo: Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, Via Acron 38, 80133 Napoli o tramite mail all'indirizzo PEC concorsi@pec.uniparthenope.it. I requisiti richiesti per partecipare a tale concorso sono:

aver conseguito un diploma di scuola media superiore della durata di 5 anni; aver compiuto i 18 anni di età; non essere stato destituito da precedenti impieghi pubblici per scarso rendimento; non può partecipare chi è stato escluso dall'elettorato politico attivo; idoneità fisica all'impiego.

Il concorso prevede due prove d'esame scritte e una orale che verteranno sui seguenti argomenti:

contabilità generale e bilancio riferita alle aziende pubbliche; programmazione economica finanziaria; casi specifici riferiti alla contabilità economica e patrimoniale degli Atenei; principi di Diritto Tributario, Amministrativo e Civile; conoscenza della lingua inglese; capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche e conoscenza dei programmai più usati.

L’Università degli Studi di Brescia ha indetto tre concorsi pubblici, per esami, per l’inserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di nuovo personale. La scadenza di invio delle domande per partecipare a questo concorso è fissata per il 16 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della stessa Università.

Sono stati indetti cinque concorsi pubblici dall’università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura a tempo indeterminato. Il termine di scadenza di presentazione delle domande è fissato il 13 febbraio 2017.

Concorsi pubblici febbraio 2017 Ospedali e Sanità

Passando al settore sanitario, di seguito proponiamo alcuni dei bandi di concorso pubbblici attualmente disponibili:

sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o, cat. D . Scad. domande al 16 Febbraio 2017;

ad Aosta è stato indetto un nuovo bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 29 operatori specializzati (categoria B - posizione B2). Il profilo è quello dell'OSS e la scadenza del bando è fissata al prossimo 9 febbraio;

a Bolzano sono stati indetti nuovi concorsi pubblici dall'APSP Fondazione La Roggia per 7 posizioni nel settore. Il termine di presentazione delle domande è fissato entro le 12 di giovedì 16 febbraio;

l'Azienda unità sanitaria locale di Modena ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di uno psicologo-psicoterapeuta, presso la Direzione Socio Sanitaria. La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 16 febbraio.

Concorsi pubblici febbraio 2017 Comuni

Il comune di Milano ha indetto numerosi bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di ben 174 profili operanti in diverse aree e a diversi livelli. Si ricercano tecnici, amministrativi, contabili, informatici, avvocati e tante altre figure. La scadenza delle domande di partecipazione ai concorsi è fissata il 10 marzo. Per ulteriori informazioni, consultare il sito istituzionale del Comune di Milano.

Il Comune di Torino ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 36 persone alla Smat, Società Metropolitane Acque Torino. Le assunzioni sarebbero con contratto di apprendistato e c'è tempo ancora fino al prossimo 28 febbraio per presentare la propria candidatura. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Torino.

Il Comune di Verona ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 6 Istruttori- area amministrativa. La scadenza delle domande è fissata al 18 febbraio e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Verona.

Concorsi pubblici febbraio 2017 Ferrovie dello Stato

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha intenzione di assumere operatori specializzati in manutenzione dell’infrastruttura a Bologna, Verona, Firenze, Bari e Reggio Calabria, da inquadrare con un contratto di apprendistato. In particolare, RFI spa, società che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, ha aperto la selezione in tutto il territorio italiano per l’assunzione di diplomati tecnici da inserire con contratti di apprendistato nella posizione di Operatori specializzati alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. Ai candidati selezionati verranno affidate mansioni di tipo pratico/operativo relative all’installazione, alla riparazione, alla manutenzione e alla verifica delle infrastrutture ferroviarie. I requisiti richiesti per la partecipazione a questo concorso sono avere possesso di un diploma tecnico e un’età compresa tra i 18 e 29 anni.