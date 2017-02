Bologna Milan streaming quando e come

Bologna Milan sarà la sfida tra due squadre convalescenti. Entrambe infatti sono reduci da due stop inattesi. Se la sconfitta contro il Napoli infatti si poteva anche mettere in preventivo, ad essere state inaccettabili sono state le proporzioni. Il sette a uno, oltre ad essere un passivo monstre e poco digeribile per qualsiasi squadra, ha rappresentato anche il primato negativo stabilito in casa dove uomini di Donadoni hanno subito in soli novanta minuti il totale dei gol di tutta la stagione fino a questo momento delle partite al Dall’Ara.

Anche Montella ha avuto il suo bel da fare per rintuzzare le critiche che, puntualmente, gli sono piovute addosso all’indomani dei risultati deludenti di gennaio e di questo inizio febbraio. Ma il tecnico di Pomigliano d’Arco ha le spalle larghe e proverà a rispondere a chi lo critica sul campo, nonostante le assenze che continuano a falcidiare la sua rosa. Il tecnico potrebbe riconfermare Romagnoli terzino e concedere una chance a Gomez, mentre a destra dovrebbe ritrovare posto Abate.

Potrebbero anche esserci sorprese in attacco: visto il difficile momento di Bacca e Lapadula, possibile l’esperimento del falso nove. Troverete indicazioni utili su quando e come vedere Bologna Milan in streaming leggendo quest’articolo.

Bologna Milan siti web Verdi in campo dall’inizio

Donadoni vuole la reazione immediata dei suoi e per questo potrebbe riproporre il modulo 4-3-3. Il tecnico lombardo ha spronato tutti i suoi ragazzi pungendoli sull’orgoglio nel tentativo di cancellare anche dalle menti dei calciatori la devastante sconfitta patita nel posticipo di sabato sera contro il Napoli. Donadoni, che proprio con la maglia rossonera ha scritto pagine indelebili della storia del calcio, dovrà fare a meno anche di Mirante e Okwonkwo e, giusto per rendere il compito ancora più difficile, anche di Masina out per squalifica. Verdi sarà in campo dall’inizio per provare a dare quel tocco di imprevedibilità che alla manovra bolognese.

Vedere Bologna Milan Abate e Calabria sulle fasce

Montella ha scelto di schierare il suo Milan con lo stesso modulo degli avversari, il 4-3-3. In questo caso si parla di modulo a specchio. Il tecnico di Pomigliano d’Arco però, grazie al recupero di alcune pedine importanti da un’infermeria che purtroppo continua ad essere troppo piena, potrà apportare dei correttivi soprattutto al pacchetto arretrato rispetto alla gara del Meazza persa contro la Sampdoria.

Abate e Calabria, torneranno a macinare chilometri sulle rispettive fasce di competenza, mentre Romagnoli raggiungerà Paletta al centro della difesa rossonera andando a prendere il posto di Zapata che ha deluso e non poco nelle sue recenti apparizioni non ultima quella contro i doriani al Meazza. Kucka torna nel suo ruolo naturale di mezzala destra. Anche Locatelli rientrerà in campo con Sosa che dovrà accomodarsi in tribuna vista la squalifica. In attacco conferma per il tridente Suso, Bacca e Deulofeu, anche se non è escluso un impiego dal primo minuto di Lapadula nonostante il clamoroso errore davanti alla porta di domenica.

Dove vedere Bologna Milan Serie A in streaming

Sono tantissimi i siti web dove vedere Bologna Milan in streaming. Siti che hanno regolarmente acquisito i diritti tv delle gare di serie A e possono trasmettere in tutta regolarità le partite del campionato italiano: Rtl, Czech TV, La2, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Sky Austria a cui si aggiungono le più note Mediaset Play e Sky Go, ovvero le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky che, tra le altre cose, riescono anche a offrire la possibilità di ascoltare la telecronaca della partita in italiano. Now Tv offre la propria piattaforma in maniera gratuita per quattordici giorni, mentre una tendenza sempre più in ascesa è quella di guardare la partita sui siti streaming dei bookmakers.