Auguri di San Valentino 2017: frasi divertenti, simpatiche, spiritose, d'amore con foto, immagini, video

Manca una settimana alla celebrazione dell’atteso giorno degli innamorati, San Valentino, che si festeggia come ormai consuetudine il 14 febbraio. Mentre sono in tante le coppie che stanno organizzando serate romantiche, cene a lume di candela in casa o al ristorante preferito del proprio partner, altri sono alla ricerca del pensiero perfetto per il giorno degli innamorati, nonostante si dica che per gli innamorati ogni giorno è San Valentino, e altri ancora alla ricerca delle migliori frasi e immagini da dedicare per esprimere, un giorno più di ogni altro, il proprio amore alla propria amata.

Frasi divertenti, simpatiche, spiritose per auguri di San Valentino

Certo le immancabili frasi per augurare buon San Valentino ai propri compagni e alle proprie compagne sono romantiche ma per chi volesse essere originale e strappare un sorriso, potrebbe scegliere anche tra una serie di frasi d’amore e di auguri più divertenti e simpatiche. Di seguito vi proponiamo qualche spunto come:

‘Grazie a te continuo a scoprire giorno per giorno il significato della parola amore. Grazie a te ho ricominciato a vivere perché tu sei la mia ragione di vita. Grazie a te mangio e indosso sempre vestiti puliti e profumati. Grazie amore mio. Non ti lascerò mai’; ‘Se pensi che la tua ragazza abbia un grande senso dell’umorismo, prova a lasciare una scia di petali di rosa che conducono a un lavandino pieno di piatti sporchi’; ‘San Valentino? E’ la tipica festa consumistica delle multinazionali. L’amore si dimostra giorno per giorno. Ti sei dimenticato di comprare il regalo? Sì’; ‘Inizialmente San Valentino era il 13 febbraio, ma poi è stato spostato al 14 febbraio per lasciare alle donne il tempo di truccarsi e prepararsi per uscire’; ‘Amore la conosci la canzone di Adriano Celentano '24mila baci'? Bene preparati perchè per San Valentino te ne darò centomila più un milione di abbracci. Auguri’; ‘Da quando ti ho visto penso a te, la mattina non mangio e penso a te, a mezzogiorno non pranzo e penso a te, la sera non ceno e penso a te, la notte non dormo perché sto morendo di fame’; ‘Amore, ovunque tu sia, con chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, in questo momento ti mando il bacio della buonanotte. Quindi non muoverti, non vorrei sbagliare il bersaglio’.

Frasi d’amore per auguri di San Valentino 2017

Insieme a frasi divertenti e simpatiche, quelle che per eccellenza si scelgono di dedicare per la festa di San Valentino, sono le frasi romantiche, quelle del cuore, quelle che probabilmente difficilmente ognuno di noi dice ogni giorno a parole, seppur a gesti, nella vita quotidiana, tutte le persone innamorate dimostrano a chi sta accanto il vero amore che provano. Tra le frasi da poter dedicare vi proponiamo qualche idea come:

‘Ho scelto te tra mille perché sei una persona unica: non perfetta, con tanti difetti, ma speciale, introvabile, da non lasciar scappare. E per questo ti custodirò nel mio cuore e al mio fianco per sempre. Ti amo’; ‘Un semplice ti amo per ricordarti anche oggi cosa sei per me e quanto grande il mio amore sia per te. Auguri’; ‘L’amore che provo per te è difficile da spiegare perché talmente grande da non conoscere parole per contenerlo. Le uniche parole che possono dedicarti sono quelle di un sincero Ti amo accompagnato dal grande sorriso che il tuo pensiero suscita’; ‘Grazie a te continuo a scoprire giorno per giorno il significato della parola amore. Ti amo, buon San Valentino’; ‘Ti amo da impazzire e non finirò mai di dirtelo come non finirò mai di dimostrarti quello che tu rappresenti per me. Auguri di buon San Valentino’; ‘Oggi è un giorno speciale: è il giorno dell'amore, anche se non serve una festa per ricordarci che persone speciali siamo. L'amore è in ogni singola cosa, in ogni piccolo gesto. A me non servono regali, perché il mio regalo più grande sei tu. Ti amo’; ‘Sei la mia vita oggi domani e per sempre, mi rendi felice. Buon san Valentino amore mio’; ‘Mi sono innamorata di te appena ti ho visto, e mi innamorerò ogni giorno di più. Ti amo. Buon San Valentino’; ‘Amare è folle e amare te la più bella follia che avessi mai potuto scegliere di fare. Auguri oggi e sempre amore mio’; ‘Dirti amore mio potrebbe farti sorridere. Non te lo dico mai ma lo penso ogni qualvolta che ti guardo, spesso perdendomi. E forse oggi è il giorno giusto per dirti quanto ti amo. Auguri di buon San Valentino’.

Foto, immagini e video per augurare San Valentino

Gli auguri di San Valentino si possono fare in maniera romantica, divertente e originale anche con foto, immagini, anche animate, e video, che si potranno inviare via Whats app o postare su Facebook per dedicare un pensiero carino al proprio fidanzato o alla propria fidanzata. Per avere spunti su immagini e foto si possono consultare siti web specifici.