Certificazione Unica 2017: scaricare online Cu ordinaria e semplificata (ex cud) o avere modello cartaceo. Come fare domanda.Aiuto

La Certificazione Unica, che ormai sostituisce il Cud, è la dichiarazione dei redditi percepiti a titolo di lavoratore dipendente e autonomo che contiene tutti i dati relativi ai redditi percepiti, all’assistenza fiscale e ai contributi necessari per la definizione del modello 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile per tutti i contribuenti sul proprio sito. La Certificazione Unica 2017 si presenta in due parti: la CU semplificata, versione semplificata della certificazione da consegnare al lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc., a cura del datore di lavoro; e la CU ordinaria, una versione implementata della certificazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2017, in via telematica.

Certificazione Unica 2017: scaricare modello online e formato cartaceo

E’ possibile richiedere la Certificazione Unica in formato cartaceo o si può anche scaricare online. Per richiedere la Certificazione Unica online, bisogna:

accedere al sito dell’Inps; inserire il proprio codice Pin; entrare nel servizio ‘CU 2017’.

Per chi dovesse richiedere il Pin, basterà accedere al sito https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp, cliccare sulla voce ‘Richiedi Pin’ e seguire le istruzioni. Si può richiedere la Cu online anche tramite posta elettronica certificata PEC, all'indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, o posta elettronica ordinaria allegando la domanda firmata e una copia del documento d'identità del richiedente in fronte/retro. Per richiedere la Certificazione Unica 2017 in formato cartaceo, o per chi avesse bisogno di assistenza e aiuto, bisogna rivolgersi a Caf, patronati e commercialisti, in possesso di Pin e di certificato Entratel, o all’Inps e ai suoi sportelli veloci o allo Sportello Amico degli uffici postali, pagando 2,70 euro.

Compilazione e dati da inserire nella Certificazione Unica 2017

Il modello di Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate comprende diversi dati e sezioni e due novità rispetto all’anno scorso, che sarebbero

sezione relativa ai premi di produttività percepiti; sezione per i cosiddetti lavoratori ‘impatriati’ e rimborsi; oltre a dati fiscali e previdenziali da lavoro dipendente, assimilati e da assistenza fiscale; certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; somme pagate dalle imprese per i lavori socialmente utili con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile; ritenute Irpef effettuate, in aggiunta all’indicazione delle addizionali regionali Irpef e di quelle complessive ancora sospese e delle ritenute operate e sospese; sezione per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti il coniuge e i familiari a carico del dipendente, in cui riportare quest’anno anche il codice fiscale del coniuge; sezione relativa alla trasmissione dei dati dei contributi versati ai dipendenti ad enti previdenziali diversi dall’Inps; i campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni che spettano in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.

Termini di scadenza per l'invio della Certificazione Unica 2017

Due i termini di scadenza previsti per l'invio della Certificazione Unica 2017 che sono:

7 marzo, data entro la quale il sostituto d’imposta deve inviare la certificazione unica di ogni suo dipendente per via telematica all’Agenzia delle Entrate;

31 marzo, data entro la quale bisogna consegnare il documento al lavoratore.