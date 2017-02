Offerte di Lavoro Febbraio 2017: i migliori siti web dove si possono trovare

La ricerca delle migliori offerte di lavoro passa anche dal web. Sono sempre di più le piattaforme specializzate che aggregano le propose delle aziende, grandi o piccole che siano, per facilitarne la consultazione in base a città e regione ovvero per professione e area di interesse. Naturalmente se si hanno desideri particolari, è sempre possibile puntare direttamente alla fonte ovvero ai siti web delle stesse società interessanti per sapere se ci sono posizioni aperte o per presentare una candidatura spontanea. Il tutto senza dimenticare che per chi cerca assunzioni nel settore pubblico, sia a livello centrale (Ministeri, ad esempio) e sia a quello periferico (come i Comuni), i bandi di concorso devono passare necessariamente dalla Gazzetta ufficiale, raggiungbile all'indirizzo gazzettaufficiale.it.

Offerte di lavoro: i migliori siti web

Un primo punto di riferimento per conoscere le offerte di lavoro sono i siti web della agenzie del lavoro. In Italia ce ne sono tantissime, tutte con un portale su Internet in cui effetture ricerche mirate. Occorre solo prestare attenzione che si tratti di agenzie ufficiali ovvero riconosciute dal Ministero del Lavoro, come Adecco, ADHR, Ali, Altro Lavoro, Atempo Etjca, Gi Group, Humangest, Intempo, Kelly Services, Manpower, MAW Men At Work, Obiettivo Lavoro, Page Personnel Italia, Punto Lavoro, Randstad Italia, Robert Half, Start People, Synergie Italia, Trenkwalder, Umana. Tra l'altro, negli stessi spazi web sono presenti anche informazioni utili sugli strumenti a sostegno del redditi ovvero sui requisiti per ricevere la Naspi o le agevolazioni previste dalla norme.

Altri siti da consultare, in cui sono presenti anche indicazioni sui concorsi pubblici, sono quelli dei Centri per l'impiego delle varie province italiane. Il consiglio è di avere a portata di mano il curriculum vitae aggiornato alle esperienze formative e professionali. Tra le piattaforme private che raccolgono le offerte di lavoro in Italia c'è infojobs.it. Le ricerche possono essere effettuate sulla base della data di pubblicazione, della provincia, degli studi minimi, dell'esperienza e della categoria. Ad esempio Acquisti, logistica, magazzino, Affari legali, Amministrazione, contabilità, segreteria, Arti grafiche, design, Attenzione al cliente, Commercio al dettaglio, GDO, Retail, Edilizia, immobiliare, Farmacia, medicina, salute, Finanza, banche e credito, Formazione, istruzione, Informatica, IT e telecomunicazioni. Funzionamento simile per cercolavoro.com e it.indeed.com.

Proposte di lavoro a febbraio 2017

E allora, qualche interessante offerta di lavoro in questo mese di febbraio 2017? Calzedonia propone contratti a tempo indeterminato, tempo determinato e stage oper creative&communication specialist, web specialist&digital Pr per la sede di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Verona. Ecco poi Mercer: il gruppo assume laureati in discipline umanistiche e delle scienze sociali, preferibilmente in possesso di un master di specializzazione. In particolare, le risorse con formazione umanistica vengono formati al ruolo di consulenti junior nella area Career con un tirocinio professionalizzante e retribuito. La selezione avviene con colloquio e periodo di assessment in azienda, a Roma o Milano.