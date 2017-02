50 sfumature di Nero: i giudizi e i voti dei vari siti web se conviene andare il film. E lo streaming impazza

Il conto alla rovescia per l'uscita al cinema del film 50 sfumature di nero è ufficialmente iniziato. L'appuntamento è per giovedì 9 febbraio 2017. Si tratta di una pellicola molto attesa come dimostrato dai tanti segnali che arrivano dal web. In prima battuta ci sono le tante visualizzazioni che stanno ottenendo gli spezzoni del film ovvero i video trailer in italiano. Quindi c'è la ricerca, a tratti anche inspiegabile considerando che questo secondo capitolo della saga letteraria non è stato ancora proiettato nei cinema, dei modi per vedere in streaming 50 sfumature di nero. Ed evidentemente gli utenti che vogliono aggirare le regole le stanno provando proprio tutte, dai circuiti peer to peer ai torrent passando per le piattaforme di file hosting.

In ogni caso, occorre stare attenti perché si tratta evidentemente di materiale falso. Il numero di download e di ricerche è in netto aumento e lo sarà ancora di più nei prossimi giorni, anche perché le recensioni e i giudizi in anteprima invitano a vedere la pellicola. Chi ha letto il libro sa già quali scene, anche bollenti da attendersi e quale finale mettere in conto. Ma pochi sanno come il tasso di erotismo continua a essere costantemente elevato e 50 sfumature di Nero è certamente un film che non lascia indifferenti. Intendiamoci, anche dalla lettura dei voti assegnati, nessuno parla di capolavoro cinematografico, ma di una proiezione da non lasciarsi sfuggire. In fin dei conti si tratta dell'uscita del momento.

Per la casa di produzione sarà una dura lotta per arginare il fenomeno del download illegale. Ma i problemi sono evidentemente diversi altri. In prima battuta è sempre consigliabile l'esperienza di visione di qualità ovvero nei cinema e non con la pessima riproduzione audio e video delle copie piratate. In seconda battuta questi sono i momenti più favorevoli per la circolazione di virus e malware o per diffondere film ben diversi da quelli cercati. Occorre dunque un maggiore cultura digitale per evitare di inciampare in clamorosi errori. Anche in questa occasione confermiamo la nostra ferma contrarietà alla pirateria digitale e sconsigliamo di fare riferimento a piattaforme di condivisione e fruizione diverse da quelle legali. Anche perché, rispetto al passato, sono aumentate le proposte di visione lecita e a costi più contenuti rispetto al passato.

50 sfumature di Nero, tratto dal secondo romanzo della trilogia della scrittrice inglese E. L. James, punta a raggiungere anche in questo 2017 record su record un po' in tutto il mondo. Solo in Italia il libro è stato acquistato svariate milioni di volte e l'uscita del film rappresenta senza dubbio un incentivo a recarsi in libreria. La trama prende le mosse dal rapporto passionale fra la studentessa Anastasia Steele interpretata da Dakota Johnson e il fascinoso miliardario Christian Grey (Jamie Dornan). Tra gli altri interpreti Eloise Mumford nei panni di Kate Kavanagh, Luke Grimes in quelli di Elliot. A differenza del primo film, è cambiato il regista.