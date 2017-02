Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 elezioni subito sempre più difficili i pro e contro

Con il passare giorni sembra sempre più difficile che si riesca ad andare ad elezioni anticipate: mancano ancora le motivazioni dall'Alta Corte sul sistema di voto, manca ancora una organizzazione precisa e puntuale all'interno di ogni schieramento politico dove, stando a quanto riportano le ultime notizie, si susseguono solo scontri e dominano tensioni, e manca un preciso sistema di voto, considerando che quanto sentenziato dall'Alta corte vale solo per Montecitorio. E cosa si farà con Palazzo Madama? Alcuni schieramenti pensano di poter andare ad elezioni con lo stesso sistema di voto per Montecitorio e Palazzo Madama. Per altri non si potrà fare. E nell'attesa che i dubbi vengano sciolti, il tempo passa. Per andare al voto, sarà necessario aver raggiunto un accordo politico. La difficoltà di anticipare le elezioni potrebbe avere pro e contro sull'andamento di diverse discussioni cruciali, a partire dalle novità per le pensioni.

I contro di elezioni anticipate subito

Allontanare le elezioni, come riportano le ultime notizie, rappresenterebbe un chiaro ostacolo all’introduzione di ulteriori novità per le pensioni reali e strutturate che si potrebbero ottenere solo andando ad un voto anticipato, che sarebbe occasione ideale, come spesso ripetuto, per rilanciare quelle novità per le pensioni da mesi richieste come

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; assegno universale per tutti; taglio delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali.

Le idee sulle novità per le pensioni da rilanciare, anche per dare nuova spinta all’occupazione, soprattutto giovanile, e cercare di innescare un nuovo ciclo economico reale, che passerebbe anche da rilancio di produttività e consumi, sembrerebbero piuttosto chiare ma, in realtà, senza una organizzazione interna chiara e all’interno dei diversi schieramenti politici, le elezioni anticipate si rivelerebbero inutili, perché non si concluderebbero con la definizione di un sistema in grado di assicurare governabilità e, di conseguenze, la possibilità di andare avanti con le questioni più importanti.



La confusione è dovuta anche al fatto che si parla di primarie, sia di centrosinistra che di centrodestra, si parla di possibili alleanze e coalizioni, ancora molto incerte come riportano le ultime notizie, ma anche del fatto che molto probabilmente tutto venga rimandato, anche in riferimento a misure sociali e novità per le pensioni, per cui ci si chiede cosa potrebbe fare l’attuale esecutivo? Quali altre misure sociali o novità per le pensioni potrebbe portare avanti? Al momento le ultime notizie sembrano confermare la possibilità di introduzione del nuovo reddito sociale di inclusione, che sembrerebbe anticipare l’assegno universale, annunciato dal ministro delle Politiche agricole, che sarebbe già pronto a firmarne un decreto. Per il resto, è difficile che si riesca a fare altro, soprattutto perchè il prossimo iter economico, come confermano le ultime notizie, dovrebbe già coprire ben 19,2 miliardi di clausole di salvaguardia, cui sommare i 3,4 miliardi di euro di correzioni richiesti dalla Comunità.

I pro di elezioni anticipate

Nonostante i diversi limiti, abbastanza chiari, andare ad elezioni anticipate rappresenterebbe comunque una nuova possibilità di rilancio di ulteriori novità per le pensioni, che servirebbero ai diversi schieramenti politici per conquistare consensi, voti ed elettori. Ma se anche le elezioni fossero rimandate al 2018, qualcosa per le novità per le pensioni potrebbe arrivare anche prima, soprattutto da parte dell’attuale maggioranza, magari puntando alla revisione del sistema delle aspettative di vita, come hanno riportato le ultime notizie, o su qualche sistema di uscita prima, che sarebbe però ancora una volta sperimentale, e con costi piuttosto ridotti. Nessuna conferma o certezza si avrà, però, fino a quando non si deciderà quando andare alle elezioni. In generale, potremmo dire che con il voto anticipato subito ci si potrebbero aspettare alcune novità per le pensioni importanti, mentre senza voto potrebbero arrivare novità per le pensioni ma solo minori.