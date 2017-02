Concorso Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria 2017: bando a breve in Gazzette Ufficiale. Requisiti, prove, posti disponibili

Si attendono ancora le pubblicazioni ufficiali dei bandi dei concorsi pubblici 2017 per entrare nella Polizia di Stato e nella Polizia Penitenziaria ma si tratta di bandi che dovrebbero arrivare entro la fine di questo mese di febbraio.

Concorso per la Polizia Penitenziaria 2017

Il Concorso per la Polizia Penitenziaria 2017 bandirà 600 nuovi posti e 800 unità da assumere attingendo dalle graduatorie già esistenti. Il concorso sarà aperto per il 50% dei posti ai civili e per l'altro 50% ai volontari VFP1 e prevederà lo svolgimento di diverse prove:

la prima verterà su argomenti di cultura generale, attinente ai programmi della scuola dell'obbligo; la seconda sarà una prova fisica, che non prevederà più il requisito di altezza minima; la terza consisterà nello svolgimento dei test attitudinali.

Requisiti per partecipare al concorso per la Polizia Penitenziaria 2017

I requisiti per poter partecipare al concorso bandito per l’accesso nel corpo della Polizia Penitenziaria prevedono:

possesso della cittadinanza italiana; avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni; avere un titolo di studio di licenza media; idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio; godimento dei diritti politici; non aver ricevuto condanne penali; non essere stati espulsi dalle Forze Armate.

Concorso per la Polizia di Stato 2017

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, i posti disponibili sono 1459 e anche in questo caso il 50% dei posti disponibili sono destinati ai cittadini civili, e questa percentuale salirà al 75% nel 2018.

Requisiti di partecipazione al prossimo Concorso di Polizia 2017

Sia per civili che per militari, i requisiti di partecipazioni al nuovo Concorso di Polizia 2017 prevedono:

avere la cittadinanza italiana; aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver compiuto il 30esimo anno di età; godimento dei diritti politici; avere il diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; avere idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati; non essere stati destituiti da pubblici uffici, né dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

Prove previste dal nuovo Concorso di Polizia 2017

Il Concorso di Polizia 2017 prevede tre prove:

una prova scritta, che prevederà un questionario di 80 domande argomenti di cultura generale e sulle materie previste nei programmi delle scuole medie dell’obbligo, lingua straniera e competenze informatiche, da completare in 60 minuti; prove fisiche, e anche in questo caso è stato eliminato il requisito dell’altezza minima; accertamenti psico-fisici e attitudinali.

I candidati che supereranno le tre prove seguiranno sei mesi di formazione per poi essere ammessi ai successivi sei mesi come Agenti in prova e al termine di questi ulteriori sei mesi di prova, i vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato.