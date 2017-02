Partita Iva 2017: quando occorre fare la ritenuta di acconto. Calcolo, modello fac simile, compilazione voci

C'è anche la ritenuta d'acconto che le partite Iva 2017 devono prevedere nella fase di preparazione della fattura. Ma non tutte: sono escluse quelle a regime forfettario, ma sono chiamate quelle a regime ordinarie e a ben precise condizioni. Innanzitutto, precisiamo che si tratta di una trattenuta pari al 20% sulla base imponibile a carico dei committenti che ricevono la fattura dal lavoratore autonomo. La quota è pari al 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa, o al 30% nel caso di soggetti non residenti per i quali è la ritenuta non è a titolo di acconto dell'imposta bensì a titolo definitivo.

Partita Iva 2017: quando occorre fare la ritenuta di acconto

E allora, tenendo presente che sono soggetti a ritenute d'acconto persone fisiche che esercitano attività d'impresa o arte e professione, società di capitali, enti pubblici e privati, associazioni non riconosciute, società di persone e gli enti equiparati, imprese agricole, condomini, curatori fallimentari, società ed enti non residenti in Italia, pubblica amministrazione, trust, Gruppi europei di interesse economico, si applica si prestazioni di lavoro autonomo anche prestazione occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili; assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione; utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di Spa e Srl; redditi derivanti dalla vendita di diritti d’autore da parte dello stesso autore; diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.