Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Raggi, Cuperlo, Bossi

Sembra piuttosto incerto e confuso il panorama politico italiano, costellato da schieramenti politici che chiedono di andare subito al voto, forze politiche che invece chiedono le elezioni nel 2018, cioè alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, e scontri e tensioni interne ad ogni schieramento politico che certamente rappresentano problemi nel caso di elezioni subito, senza considerare che si tratta di difficoltà interne che riguardano proprio quegli schieramenti che chiedono di andare a votare subito, dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Si tratta di problemi che, come detto, creano difficoltà si in vista di elezioni sia per le conseguenti novità per le pensioni su cui ogni schieramento politico si prepara a puntare per conquistare fiducia, consensi ed elettori. D’altra parte, però, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe anche inutile andare al voto subito, nonostante l’importanza che le elezioni potrebbero avere come occasione di rilancio di temi fondamentali tra cui, appunto, le stesse novità per le pensioni, senza alleanze, coalizioni e schieramenti forti.

Le ultime affermazioni della sindaca Raggi e conseguenze per le novità per le pensioni

Chiaro specchio di questa situazione politica di forte difficoltà è il caso romano che sta coinvolgendo la sindaca Virginia Raggi del M5S che, per la seconda volta in un mese, sarebbe stata coinvolta in inchieste e indagini, prima per la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele braccio destro della sindaca ma attualmente in carcere, poi per la nomina di Salvatore Romeo a capo della segreteria con stipendio decisamente aumentato. La Raggi si dice estranea ad una serie di vicende che la coinvolgono in prima persona e divide il M5S tra coloro che mostrano un forte malcontento per tutte le conseguenze che gli accadimenti romani stanno avendo sull’interno Movimento, con il timore di perdere del tutto quella fiducia che era riuscito a conquistare tra gli italiani ponendosi come prima alternativa allo schieramento di maggioranza, Casaleggio stanco di queste situazioni, e il leader Grillo che, invece, sembra voler andare avanti dimostrando una maggiore presenza proprio a Roma. Nel frattempo, i grillini si preparano a chiedere un incontro con il leader del Movimento per la definizione del programma in vista delle prossime elezioni, programma che certamente ripartirà dalle novità per le pensioni, come quota 41 per tutti e senza penalità, taglio delle elevate pensioni degli altri esponenti istituzionali, per tornare a rilanciare con forza quell'assegno universale da sempre cavallo di battaglia del M5S.

Le ultime posizioni di Gianni Cuperlo e conseguenze per novità per le pensioni

Un forte sentimento di malcontento è quello che regna anche all’interno della maggioranza, con una opposizione interna decisa ad andare avanti da sola. E le ultime notizie, del resto, confermano volontà di scissioni interne, soprattutto se il segretario del centrosinistra non dovesse decidere per il congresso. Il malumore nei confronti del segretario è tanto forte che Gianni Cuperlo ha anche chiesto di rimandare la nuova riunione del centrosinistra al momento fissata per lunedì prossimo. Le sue parole nei confronti dell'ex premier sono state ancor più chiare quando, in questi ultimi giorni, stando alle ultime e ultimissime notizie, ne ha chiesto le dimissioni immediate dalla segreteria e congresso subito. Secondo Cuperlo, proprio il segretario del centrosinistra avrebbe la responsabilità dei venti di scissione che spirano all'interno della maggioranza e che potrebbero creare disagi e problemi sull'andamento di quelle discussioni sui temi più importanti per il bene del Paese che si cerca di portare avanti, a partire dalle novità per le pensioni, per arrivare alle necessarie misure sociali. Sarebbe, dunque, auspicabile un ricompattamento delle forze politiche che siano in grado di portare avanti quei provvedimenti necessari per dare spinta concreta, e importante, allo sviluppo dell'Italia.

Le ultime posizioni di bossi e conseguenze per le novità per le pensioni

Non vanno meglio le cose all’interno della Lega: mentre Umberto Bossi non vuole come leader Matteo Salvini e ha dichiarato tutta l’intenzione di ricandidarsi, sembra che proprio Salvini, come riportano le ultime notizie, abbia chiesto di andare a primarie del centrodestra e diversi esponenti del Carroccio chiedono anche un’ assemblea nazionale delle Lega. Anche la Lega, però, esattamente come il M5S e l’opposizione interna del centrosinistra, in vista di nuove elezioni punterebbe su una totale revisione delle attuali norme pensionistiche, cui da sempre si oppone, e delle stesse attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, considerate una ennesima truffa ai danni dei cittadini e che favoriscono solo gli istituti di credito, rilanciando