Napoli Genoa streaming

Più che il Genoa, a far paura al Napoli reduce dalla dirompente vittoria sul Bologna nel posticipo di sabato scorso, sarà il Real Madrid. Non tanto per gli aspetti fisici o agonistici legati alla gara di Madrid di mercoledì quindici febbraio. Piuttosto per quelli mentali. Sarri lo sa e ha battuto molto su questo concetto durante la settimana di allenamenti a Castel Volturno. L’obiettivo deve essere Napoli Genoa, tanto più che la vittoria della Roma nel posticipo contro la Fiorentina ha riportato i giallorossi al secondo posto in classifica con due lunghezze di vantaggio sui partenopei.

La probabile vittoria poi della Juventus contro il Crotone non lascerà spazio per altri inciampi. Come accaduto, contro il Palermo. Proprio quella gara deve essere di esempio. Buttare altri punti non è permesso anche perché se è vero che Lazio ed Inter sembrano a distanza di sicurezza, la realtà è ben diversa e questo Napoli ha abituato, purtroppo per i suoi tifosi, a commettere piccole incertezze che alla fine potrebbero dimostrarsi decisive. Non si potrà quindi scendere in campo con quella supponenza iniziale vista contro i rosanero. Piuttosto dovrà essere quella rabbia e cattiveria agonistica mostrata nei primi venticinque minuti del Meazza contro il Milan o l’intera gara col Bologna a guidare gli azzurri contro i cugini genoani.

Che, fatto salvo il gemellaggio che esiste ormai da anni tra le tifoserie, arriverà al San Paolo non certo per regalare i tre punti in palio. Sarà una gara impegnativa ed equilibrata che i tifosi potranno seguire anche in streaming.

Napoli Genoa out Hysai e Callejon

La trionfale trasferta di Bologna ha lasciato comunque qualche segno nella rosa azzurra. Il Napoli dovrà affrontare la difficile sfida al Genoa di Juric che all’andata inchiodò i partenopei su uno zero a zero che seminò le prime critiche sulla poca concretezza del pacchetto avanzato azzurro, senza due pedine importanti.

In pratica senza i titolari della catena di destra. Out infatti Hysaj e Callojon, fermati dal Giudice Sportivo, che lasceranno il posto a Maggio e Giaccherini. Tonelli ha svolto ancora lavoro differenziato e non è certo di aggregarsi alla truppa. Il tecnico toscano potrebbe riadattare Mertens nel ruolo di esterno destro in sostituzione dello spagnolo offrendo la possibilità a Pavoletti di indossare una maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra. Sperando anche nel più classico del gol dell’ex.

Napoli Genoa si rivede Veloso

Juric ha studiato molto il gioco del Napoli concentrandosi parecchio sulle contromosse da applicare al San Paolo per evitare di fare la stessa fine del Bologna. Ntcham non sarà disponibile a causa di un edema al bicipite femorale, mentre Izzo salterà la gara con il Napoli perché squalificato. A centrocampo però si rivede Veloso.

Vedere Napoli Genoa in streaming

Ed eccoci giunti al momento più atteso, forse. Quello di fornire qualche utile indicazione utile a rispondere al quesito che molti tifosi, partenopei e genoani, si staranno ponendo in queste ore e cioè come vedere Napoli Genoa in streaming. Esistono varie opportunità. Quella più classica è scegliere i siti migliori, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis.

Per assicurarsi che si tratti di link che garantiscono anche dal punto di vista legale è bene usufruire di quelli dei maggiori network stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A e possono quindi trasmettere le partite garantendo anche una buona qualità audio e video. Si tratta di siti come Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2, Rtl, Sky Deutschland, Czech TV, Orf. Un’altra strada, percorribile però da chi ha un abbonamento alle pay per view è fornita dall’utilizzo delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ossia Sky Go e Mediaset Play.

Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv. L’ultima alternativa, che si sta diffondendo anche in Italia, consiste nel consultare i siti dei bookmakers stranieri.