Concorsi pubblici: indicazioni nuove su ATA, Polizia di Stato, Esercito, INPS, Agenzia Entrate bandi Febbraio-Marzo 2017

Si prospetta un 2017 di concorsi pubblici in Italia. Come al solito, per bandi ufficiali, requisiti, iscrizioni, quando inizia e finisce il concorso desiderato, il punto di riferimento rimane sempre la Gazzetta Ufficiale, consultabile anche online, anche nei mesi di febbraio e marzo 2017. Nello stesso spazio (si ricorda che esce il martedì e il venerdì) sono presenti tutte le indicazioni su prove, date, calendario punteggi. I bandi contengono le informazioni sui posto a concorso ovvero descrizione del profilo professionale, trattamento economico e tipo di contratto; requisiti per l'ammissione come titolo di studio ed eventuali esperienze; presentazione della domanda ovvero come deve essere redatta, indirizzo a cui va spedita, modalità attraverso cui può essere recapitata e data di scadenza per la presentazione, documentazione da allegare: possono essere richiesti copia di documenti che attestano i titoli oppure il curriculum.

Tra i concorsi pubblici più attesi c'è senza dubbio quello per il personale Ata. Sono allora oltre 10.000 le nuove assunzioni previste e i tempi sembrano ormai maturi. Il primo bando è infatti atteso già in questo mese di febbraio ed è riservato al personale di prima fascia ovvero i candidati delle graduatorie provinciali permanenti, quelle per chi ha svolto almeno 24 mesi di servizio. Il secondo, per i candidati nelle graduatorie provinciali a esaurimento e quelli che hanno fatto domanda di inserimento a seguito del decreto ministeriale con validità triennale, è atteso più in là, tra la primavera e l'estate. Più precisamente sono chiamati a fare il loro ingresso

6.949 nuovi collaboratori scolastici 2.103 nuovi assistenti amministrativi 790 nuovi assistenti tecnici 216 nuovi direttore servizi amministrativi 87 nuovi cuochi 81 nuovi addetti aziende agrarie 49 nuovi guardarobieri 19 nuovi infermieri

Concorsi Polizia ed Esercito

Già in corso i concorsi pubblici nella Polizia di Stato ovvero quelli per 8 posti a primo dirigente e 3 posti primo dirigente medico. C'è invece tempo fino al 2 marzo 2017 per presentare domanda per la partecipazione al concorso pubblico per 45 atleti da inserire nei gruppi sportivi della Polizia di Stato ovvero le Fiamme Oro. Tra i requisiti richiesti ci sono quelli anagrafici (tra 17 anni ce 34 anni), diploma di scuola secondaria di primo grado, riconoscimento dal Coni o dalle federazioni sportive nazionali di atleta di interesse nazionale, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ovvero non essere stati ammessi al servizio civile o non aver assolto gli obblighi militari come obiettori di coscienza (salvo rinuncia).

C'è poi tempo fino al 2 marzo per partecipare al concorso del Ministero della Difesa per 21 tenenti in servizio permanente nell'Esercito, 10 collocazioni nel Corpo degli ingegneri e 6 posti nel Corpo di commissariato.

Concorsi Inps e Agenzia entrate

Questo del 2017 è poi l'anno del nuovo concorso Inps per funzionari di cui però mancano ancora date e indicazioni ufficiali e allo stesso modo si va verso il concorso 2017 dell'Agenzia delle entrate per 709 funzionari e assistenti e 29 dirigenti.