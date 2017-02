San Valentino 2017: regali per lei e per lui, idee dove andare e cosa fare, frasi auguri d'amore, foto, video, immagini

Si avvicina, puntuale come ogni anno, la ricorrenza della festa degli innamorati: martedì prossimo, infatti, 14 febbraio, si celebra il giorno di San Valentino ed è corsa al regalo perfetto o all’organizzazione della serata perfetta.

Idee regalo di San Valentino per lei e per lui

Sono tantissime le idee regalo cui si potrebbe pensare per il giorno di San Valentino, da semplici foto da incorniciare in maniera particolare, alla possibilità di sviluppare su tela una foto della coppia, regali che farebbero piacere sia a lei che a lui, da accompagnare con bigliettini d’amore, a idee regalo più importanti. Partendo dai doni per lei, impossibile non pensare ad un gioiello, magari scintillante e brillante, da donare con amore, ma per le amanti della tecnologia, un ottimo regalo sarebbe anche uno smartwatch di ultima generazione. E’ possibile, però, anche stupire la propria lei, organizzando un bel pranzo o una bella cenetta a casa, magari a lume di candela, cimentandosi nella preparazione dei piatti che lei ama di più. Un uomo che cucina per la sua donna è del resto uno dei regali più belli che si possa ricevere.

L’idea di una cenetta a lume di candela potrebbe essere anche un’ottima idea regalo per lui, con un dessert finale che potrebbe essere una buonissima torta a forma di cuore, magari con panna e fragole, o con panna e ricoperta di cioccolato. Per chi volesse accompagnare la cenetta con un dono, si potrebbe pensare ad oggetti hi-tech come droni o tablet, per gli amanti dell'adrenalina un bel salto con il bungee jumping o un giro in Ferrari su pista. Le più romantiche potrebbero anche pensare di regalare un anello, magari d’argento o d’oro bianco, con all’interno inciso il proprio nome, da regalare al proprio compagno o fidanzato.

Dove andare e cosa fare per la serata di San Valentino

Quali potrebbero essere le idee migliori e più romantiche per trascorrere la serata di San Valentino? La prima scelta potrebbe ricadere certamente sul ristorante preferito del proprio lui o della propria lei: magari prenotando qualche giorno prima, si potrà chiedere di apparecchiare il proprio tavolo in maniera particolare e di preparare un dolce speciale da dedicare al proprio amato. Se ci si trova a Verona, per la speciale serata di San Valentino, l’Enoteca Segreta, in Vicolo Samaritana 10, propone menù a km 0 con specialità della tradizione in una sala romantica ricavata all'interno di una cantina.

A Venezia, nell’ambito della ricca programmazione del Carnevale, è stata organizzata una giornata tutta dedicata agli innamorati, con il Love Market in Piazzale Santa Maria Elisabetta, un corteo in maschera con premi per le coppie più originali e successivo party a tema. Chi, invece, trascorrerà la giornata a Roma, potrà visitare le mostre tra cui l’esposizione ‘Van Gogh Alive’, ma trascorrere anche la serata, tempo permettendo, tra gli itinerari più suggestivi della Capitale.

Frasi d’auguri, foto, video, immagini per San Valentino

Il giorno di San Valentino rappresenta per tanti e tante l’occasione migliore per dichiarare il proprio amore al proprio compagno, compagna, marito, moglie, fidanzato, fidanzata. Sembra scontato vivere una storia d’amore quotidiana con continue dimostrazioni al proprio partner, ma lo è meno esprimere a parole i sentimenti più profondi del proprio cuore. Per dedicare auguri di San Valentino ai propri partner si possono scegliere le più romantiche frasi d’amore, ma anche foto, immagini, anche animate, o video che si possono inviare su Whats app o Facebook.