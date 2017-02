Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 i paradossi continuano

Se le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, pur rappresentando le uniche novità per le pensioni concrete che il precedente esecutivo ha approvato con il nuovo testo unico, sono molto ristrette e limitate, non universali per tutti, sperimentali e implicano il paradosso di un piano di rimborso dell’anticipo per l’uscita prima decisamente più elevato, considerando i tassi di interesse che dovranno esservi calcolati in restituzione della mini pensione agli istituti di credito, non meno paradossali sono le ultime notizie relative alla questione contributiva, nell’attesa di ulteriori modifiche alle ultime novità per le pensioni, che dovrebbero arrivare con Dpcm e Milleprororghe.

Nuovi paradossi relativi a questione previdenziale e novità per le pensioni

Stando alle ultime notizie, infatti, è aumentato il costo dei versamenti contributivi volontari per quest'anno 2017. L'Istituto di Previdenza avrebbe, infatti, stabilito i valori aggiornati di retribuzione in base ai quali calcolare i versamenti contributivi di quest'anno. E stando alle stime, gli iscritti al fondo pensione dipendenti dovranno pagare quasi 3.500 euro in un anno. Si tratta, in generale di valori più alti, seppur di poco, rispetto a quelli dello scorso anno e dovuti dell'incremento dell'aliquota contributiva dal 32,87 al 33% per gli iscritti al fondo. Si tratta di una novità che non sembra andare molto d’accordo con la novità per le pensioni approvata di riunione gratuita di tutti i propri contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali. Tra le novità per le pensioni contenute nel nuovo testo unico, infatti, insieme a mini pensione e quota 41 vi è anche la possibilità di riunire gratuitamente tutti i propri contributi, con la cancellazione degli onerosi costi che erano richiesti fino allo scorso. Ma se da una parte è stata approvata questa novità vantaggiosa, dall’altra, è stato aumentato il costo dei versamenti contributivi volontari. E’, dunque, come se da una parte di concedesse qualcosa di positivo, per poi intervenire a sottrarre il vantaggio dato.

Altri paradossi ed errori che non miglioramento l’attuale situazione sociale

Le ultime notizie sui versamenti volontari rappresentano l’ennesimo paradosso che interessa non solo le novità per le pensioni ma l’intera questione sociale del nostro Paese: si è, infatti, già parlato degli investimenti sbagliati in provvedimenti che non hanno portato i risultati sperati, come la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo, che non ha dato nuova spinta al mercato del lavoro, penalizzando particolarmente i giovani ma anche i cicli produttivi ed economici in generale, a fronte di investimenti in novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti che avrebbero potuto dare davvero nuova spinta ad occupazione giovanile e, di conseguenze, a produttività, consumi ed economia in generale. Ben 24 miliardi di euro, infatti, sono stati spesi per introdurre le norme per l’occupazione che si sono rivelate inutili: dopo i primi mesi di boom di assunzioni stabili, infatti, le ultime notizie confermano che la situazione è tornata ad essere particolarmente negativa e forse sarebbe stato meglio investire quei soldi in: