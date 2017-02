Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Polverini, Poletti, Damiano

Tornano protagonisti del dibattito previdenziale il Comitato Ristretto per le pensioni e il Dicastero dell’Occupazione, da cui arrivano ultime notizie di conferma sulla chiusura dell’iter per le novità per le pensioni in discussione di mini pensione e quota 41 ma nessuna ulteriore notizia di prossimi impegni in un secondo momento: al momento sembrano esserci, infatti, dubbi in merito, nonostante una serie di riunioni che si vorrebbero programmare e che potrebbero rivelarsi importanti, ma non fino in fondo e realmente perché non si sa al momento quanto durerà questo esecutivo, per cui rimettersi al lavoro potrebbe essere solo una perdita di tempo.

Le ultime posizioni della Polverini e conseguenze per novità per le pensioni

Tra i protagonisti delle discussioni previdenziali riprese al Comitato ristretto per le pensioni anche Renata Polverini chiede che, come riporta le ultime notizie, chiede di chiudere al più presto l’iter di definizione delle regole ufficiali delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, anche se continua a dimostrarsi poco convinta della loro efficacia e per cui continua a chiedere modifiche e, tra le altre novità, anche di estensione strutturale contributivo femminile.

Le ultime posizioni del ministro Poletti e conseguenze per le novità per le pensioni

Le ultime notizie in merito alle novità per le pensioni arrivano anche dal responsabile del Dicastero dell’Occupazione Poletti, che ha aperto a nuovi confronti con le forze sociali, assicurando che si porteranno avanti le discussioni sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, rimanendo piuttosto sul vago sul fallimento della staffetta generazionale da lui fatta e che avrebbe dovuto interessare 30mila persone e invece è stata richiesta solo da 300 persone circa, come riportato dalle ultime notizie. Poletti ha comunque assicurato il massimo impegno nel portare avanti le novità per le pensioni inserite nel nuovo testo unico di mini pensione e quota 41, garantendo la chiusura dei Dpcm nei tempi previsti. E solo dopo si riapriranno i tavoli di confronto con le forze sociali su ulteriori novità per le pensioni.

Le ultime affermazioni del presidente Damiano e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il presidente del Comitato ristretto per le pensioni, Cesare Damiano, prima dell’avvio del nuovo confronto con le forze sociali, torna a chiedere ulteriori miglioramenti e cambiamenti delle attuali novità per le pensioni, non solo nel Milleproroghe ma anche nei dcpm, affermando la necessità che la mini pensione prenda effettivo avvio il prossimo mese di maggio e di varare al più presto i decreti attuativi necessari proprio per far partire ufficialmente mini pensione e quota 41. Tra le altre novità per le pensioni richieste dal presidente Damiano, anche la correzione della circolare dell’Istituto di Previdenza relativa alla possibilità di uscita anticipata per i nati nel 1952. Con il suo nuovo intervento, Damiano è tornato a ribadire l’importanza di concentrarsi su quelle novità per le pensioni che sono chiaramente importanti non solo per rendere più morbide le attuali norme pensionistiche ma anche per permettere un rilancio del mercato occupazionale, soprattutto per i più giovani.