50 sfumature di Nero film, le scene e video censurati. Domani in uscita al cinema e in tanti attendono lo streaming

Anche questa volta 50 sfumature di nero è destinato a essere proclamato il film più bollente dell'anno. E in attesa che domani giovedì 9 febbraio 2017 arriveranno le risposte sul livello di erotismo che questa pellicola porta con sé, è già caccia alle scene e ai video censurati. Al di là dei trailer, anche in italiano, che da tempo imperversano sul web, si è innescato un meccanismo per cui sembra che il materiale ufficiale non basti mai. La storia riprende esattamente dal punto in cui finisce il primo libro della trilogia di successo. E allo stesso modo, la curiosità degli utenti e dei fanatici della serie per vedere in anteprima le scene più hot e in generale il film in streaming, ricomincia dalla fine del primo capitolo.

Il film 50 sfumature di nero, anche se non è stato ancora proiettato nei cinema, è infatti già cercato su Internet. Ed è inevitabile credere che da domani in poi (in Italia il film sarà disponibile con un giorno di anticipo) la corsa allo streaming in italiano sarà ancora più frenetica. Alla stesso tempo si assisterà a una crescita esponenziale dei tentativi di diffusione e di condivisione attraverso le piattaforme di file hosting o via Torrent. Tuttavia non sarà semplice riuscire a sfruttare questo modo illegale di vedere il film. Universal Pictures ha allestito una sezione dedicata per tenere sotto controllo il web e segnalare con tempestività la presenza dei contenuti illeciti per ottenere la rimozione in tempo praticamente reale.

Vedremo che la spunterà, ricordando come anche noi siamo contrari alla pirateria digitale e sconsigliamo la visione del film attraverso questi canali. Decisamente meglio mettersi comodi nelle sale cinematografiche o sfruttare le opportunità legali. D'altronde negli ultimi anni sono aumentate le piattaforme legali che offrono film e serie televisive per PC, smartphone e tablet. E in parallelo si sta assistendo a uno sforzo per mantenere bassi i prezzi. E ovviamente sono anche altri i motivi per cui stare alla larga dal download illegale di 50 sfumature di nero. Molto spesso i contenuti scaricati non corrispondono a quelli cercati e possono nascondere pericolosi virus per la salute dei propri dispositivi.

Dakota Johnson, 25 anni e Jamie Dornan, 34, sono la coppia protagonista di 50 sfumature di nero. Lei, neolaureata, trova lavoro in una piccola casa editrice. L'uomo, multimilionario fanatico di pratiche sadomasochiste, cerca adesso di ricucire lo strappo dato alla loro relazione da Anastasia qualche giorno prima. La ragazza aveva interrotto il rapporto ritenendo di non essere in grado di sopportare tutte le sue richieste particolari. E il rifiuto della ragazza è scatenerà nuove dinamiche. Tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice britannica E.L. James, il film è tratto dal secondo capitolo di una trilogia che rappresenta uno dei maggiori successi editoriali degli ultimi tempi. Dietro la macchina da presa c'è adesso James Foley. Sarà un successo planetario al pari del primo capitolo? Da domani arriveranno le prime attese risposte.