50 sfumature di Nero streaming gratis in italiano link funzionanti. Dove trovare siti streaming film con blocco Cisco

Quella intorno allo streaming gratuito del film 50 sfumature di nero è uno scenario già noto nel mondo cinematografico che si rinnova anche questa volta. Già adesso ovvero a un giorno prima dell'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche italiane, si stanno già registrando picchi di ricerca sul web. E senza dubbio Universal Pictures farà di tutto per bloccare la diffusione di copie digitali illegali. E dalla sua c'è lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per contrastare lo streaming illegale. Le ultime innovazioni arrivano da Cisco. Insieme alla società inglese Friend MTS ha trovato il modo per intercettare e bloccare le trasmissioni illecite via web. Il sistema si chiama Streaming Piracy Prevention ed è in grado individuare la sorgente della trasmissione e impedirne lo streaming.

Si tratta evidentemente di una soluzione molto congeniale per chi detiene i diritti alla trasmissione e vuole bloccare i link funzionanti di un film come 50 sfumature di nero, considerando che non coinvolge soggetti terzi. Tra l'altro, facciamo notare come nella quasi totalità dei casi si tratta di file dalla pessima qualità audio e video e che, in molte occasioni, nascondono virus o malware che intaccano la salute del proprio computer. Basti pensare che la pellicola non è ancora finita nelle sale cinematografiche eppure già circolano file da scaricare. Cosa conterranno? Vi invitiamo a non andare a scoprire di persona la risposta. Ma soprattutto, quello dello dello streaming del film 50 sfumature di nero è una procedura illegale di cui evidentemente sconsigliamo la fruizione.

D'altronde non mancheranno preso le alternative legali alla pirateria. L'erotismo di 50 sfumature di nero sembra destinato sbancare il box office degli Stati Uniti, dove i produttori hanno messo in conto incassi da record. Nel mondo, il dramma erotico diretto da James Foley e interpretato da Dakota Johnson e Jamie Dornan, nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey, dovrebbe fare registrare incassi boom anche in Italia. Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano dunque nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele e riprendono a frequentarsi, e mentre lui lentamente si adatta a questa donna diversa dai suoi standard lei riesce pian piano a far breccia nel suo cuore.

L'atteggiamento del protagonista maschile cambia, abbandonando lentamente le pratiche erotiche punitive per dedicarsi a una forma d'amore più soft, solo per accontentare e non perdere la donna della quale si sta innamorando. L'amore spesso crea contrasti tra i due: lui sempre invadente, lei che cerca di mantenere la sua autonomia lottando per tenere lontano Christian dal passato che puntualmente si ripresenta. 50 sfumature di nero è diretto da James Foley (Paura, House of Cards - Gli intrighi del potere) e prodotto ancora una volta da Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, a fianco di E.L. James, creatrice della serie bestseller. La sceneggiatura è firmata da Niall Leonard, sempre tratta dal libro di James. Seguirà tra un paio d'anni l'ultimo capitolo della saga.