Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria richieste nei DCPM e Milleproroghe partecipazione più attiva Comitato

Torna ad essere particolarmente attivo il Comitato ristretto per le pensioni nell’ampio dibattito sulla questione previdenziale e per la definizione di ulteriori novità per le pensioni che riescano nell’obiettivo di portare effettivi benefici, come un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, che potrebbe tradursi in un contestuale rilancio dell’intera economia, in generale. Stando alle ultime notizie, all’indomani delle nuove aperture del Ministero dell’Occupazione nel voler riprendere i confronti sulla questione pensionistica, andando oltre ape social, ape volontaria e quota 41, il Comitato ristretto si è mostrato dichiaratamente d’accordo con le richieste delle forze sociali di voler riavviare le discussioni sulle novità per le pensioni.

Ruolo del Comitato ristretto e necessità di ripresa dei confronti

Il Comitato ristretto per le pensioni, del resto,ha sempre avuto un ruolo particolarmente attivo nel dibattito pensionistico e questa annunciata nuova posizione ne è solo la conferma. Il suo stesso presidente ha spiegato chiaramente spiegato la richiesta delle forze sociali di voler continuare il confronto sulla questione pensionistica anche dopo l'attuazione di quei Dpcm che dovranno definire le norme ufficiali relative all'attuazione di ape volontaria, social e quota 41, è molto condivisibile e si prospetta piuttosto importante in vista di una ripresa di lavori ben più importanti sulle stesse pensioni, che dovrebbero ripartire, come annunciato qualche tempo fa già, da una revisione del meccanismo delle speranze di vita, per arrivare a nuove misure a sostegno dei giovani, e al pieno riconoscimento di lavori di cura in cui sono particolarmente impegnate le donne. Si tratta di misure sempre sottilmente rilanciate ma sempre rimandate e che, si spera, possano diventare realtà, per garantire ulteriori sicurezze e tutele a tutti.

Richieste di miglioramenti di novità per le pensioni in Dpcm e Milleproroghe

I Dpcm attuativi riguardanti le novità per le pensioni di ape social e quota 41 che si attendono sono quelli relativi alle regole di funzionamento delle stesse novità per le pensioni, di definizione dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sull’ape, di definizione delle condizioni delle polizze assicurative e di decisione di eventuali criteri che definiscano la priorità di accesso ad ape e quota 41.

Ulteriori richieste di cambiamento delle attuali novità per le pensioni di ape e quota 41 che potrebbero essere discusse con Dpcm e Milleproroghe, stando alle ultime e ultimissime notizie, riguarderebbero non solo le richieste di modifiche presentate dal Comitato ristretto delle pensioni e che sono:

riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per mini pensione senza costi da parte degli impiegati in occupazioni faticose; eliminazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento di attività faticosa; aumento dei tempi di non occupazione e assistenza ai malati per ape social e quota 41.

Ma anche le ultime richieste che interessano: