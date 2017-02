Auguri di San Valentino: frasi, video, immagini, cartoline da inviare su Facebook, Whatsapp a fidanzata, moglie, compagna, fidanza

Fare gli auguri di San Valentino quando si hanno a disposizione centinaia a centinaia di modi tra frasi, video, immagini, cartoline da inviare su Facebook, WhatsApp a fidanzata, moglie, compagna, fidanzato, marito è decisamente facile. Non serve molto per fare colpo: basta individuare il messaggio da spedire sulla base della sensibilità di chi lo riceve e poi occorre decidere in che modo fare gli auguri. Anche in questo caso, il ventaglio delle opportunità si è decisamente allargato e non esistono più solo i tradizionali SMS di 160 caratteri da spedire sul cellulare. A farla da padrone sono adesso WhatsApp per un messaggio più personale e Facebook con cui fare alla propria metà gli auguri pubblici di San Valentino. E in entrambi i casi, tutti i formati sono supportati tra frasi, video, immagini e biglietti.

Le migliori frasi per fare gli auguri di San Valentino

La frasi con cui potere fare gli auguri di San Valentino sono oggettivamente così tante che è quasi un obbligo inviare un testo differente da quello dello scorso anno. D'altronde, se la propria fidanzata (o fidanzato) è attenta alla tradizione, se ne accorgerà senza dubbio! Una raccolta completa della migliore frase per fare gli auguri di San Valentino è presente in questo approfondimento.

Frasi Auguri amore San Valentino fidanzata. Ti amo per come sei. Distratta, brillante, esplosiva, tenera, sensibile. Insomma speciale. Il regalo più grande che possa ricevere dalla vita è quello di continuare a stare al tuo fianco. Buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino originali. Nessuno è più innamorato di noi, quindi oggi è la festa che fa per noi. Buon San Valentino amore. Frasi Auguri San Valentino romantiche. Basta con le solite frasi, quello che voglio donarti per questo San Valentino è il mio 'ti amo', abbine cura. Frasi Auguri San Valentino per fidanzato. Oggi è San Valentino e in questo giorno speciale non posso che dirti che le emozioni che mi fai provare quando stiamo insieme, sono uniche. Voglio stare sempre con te. Auguri.

Immagini e video di San Valentino da inviare e condividere

Bello fare gli auguri di San Valentino con una bella immagine d'amore. Rappresenta infatti la sintesi perfetta tra profondità del messaggio e impatto. Anche su questo versante, la ricchezza è sterminata e basta solo saper scegliere. Sono decine e decine, ad esempio le opportunità di invio di una cartolina elettronica per esprimere il proprio affetto da innamorato in maniera virtuale. Il sito moonpig.com è una buona risorsa, utile per tutte le ricorrenze che si celebrano nel corso dell'anno. E anche se in lingua inglese, il suo utilizzo è molto semplice e intuitivo. Stessa cosa per 123greetings.com, che tra l'altro mette a disposizione biglietti pieghevoli per auguri, fiori digitali, frasi d'auguri, cartoline d'auguri, immagini da stampare.

E anche per San Valentino tornano in auge i video con i propri volti. Una delle piattaforme più frequentate è jibjab.com. Il funzionamento è semplice: occorre scegliere la situazione preferita, eseguire l'upload della propria foto e della propria dolce metà e mettersi comodi.