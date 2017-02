Dichiarazione Iva 2017: proroga e cambiamenti per comunicazione in arrivo come richiesti dalle associazioni

Scade il prossimo 28 febbraio il termine di presentazione della Dichiarazione Iva 2017 relativa all'anno di imposta 2016, che da quest’anno deve essere presentata in forma autonoma. La dichiarazione Iva deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa o direttamente sul sito delle Entrate; tramite un intermediario abilitato; o anche tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni) e società appartenenti al gruppo. Chi non adempie al pagamento dell’Iva nei tempi stabiliti, ma anche entro 90 giorni dalla scadenza, sarà soggetto a sanzioni e interessi legali.

Soggetti che devono presentare la Dichiarazione Iva 2017

Devono presentare entro la scadenza la Dichiarazione Iva 2017:

tutti coloro che esercitano attività di impresa, attività artistiche o professionali e che sono titolari di partita Iva; coloro che hanno cessato l’attività; curatori fallimentari o commissari liquidatori per fallimenti con inizio nel corso del 2016 e per quelli successivi alla chiusura del periodo d’imposta 2016.

Richieste delle associazioni e novità possibili in arrivo

Considerando i diversi adempimenti fiscali cui sono soggetti commercialisti, caf e altri intermediari abilitati, le associazioni del settore hanno chiesto un rinvio dei termini di scadenza in relazione alla presentazione della Dichiarazione Iva 2017. Le Associazioni di categoria dei commercialisti hanno, infatti, chiesto uno slittamento dei termini di scadenza, al momento fissati al prossimo 31 maggio, di chiusura del processo di conservazione digitale, in riferimento alla Dichiarazione Iva 2017, da rimandare al 31 dicembre 2017. Le Associazioni hanno, infatti, chiesto all’Agenzia delle Entrate, solo per quest'anno, di prorogare la chiusura del processo di conservazione di tutti i documenti a rilevanza tributaria al prossimo 31 dicembre 2017, considerando le diverse novità normative con cui commercialisti e professionisti del settore si ritrovano ad avere a che fare quest'anno.

I problemi relativi ai nuovi adempimenti fiscali, che avrebbero dovuto semplificare ma che invece creeranno ulteriori appuntamenti per i professionisti del settore, comprese le comunicazioni Iva 2017, rappresentano uno dei motivi per cui i commercialisti hanno indetto un nuovo sciopero, che è stato annunciato dal nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti Miani. Uno sciopero dei commercialisti rischierebbe di far saltare diverse scadenze fiscali in programma a febbraio, tanto che la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero ha chiesto al ministero dell’Economia di considerare la richiesta da parte dei commercialisti, soprattutto per non recare danno ai contribuenti che, in mancanza della giusta osservazione delle scadenze fiscali, potrebbero essere poi soggetti a sanzioni. Le associazioni dei commercialisti auspicano, dunque, che il Ministero proroghi i termini per la presentazione della dichiarazione Iva 2017.