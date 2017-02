Offerte di Lavoro Febbraio 2017 aziende private, statali e pubbliche che assumono aggiornate ad oggi Roma, Milano, Torino, Bologna

Da Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, ma anche Bari, Palermo, Perugia, Verona e non solo: chi fosse alla ricerca un lavoro ha la possibilità in questo mese di febbraio 2017 di consultare diverse nuove offerte disponibili sia da parte di aziende provate, che statali e pubbliche. Bisognerà fare solo un’accurata ricerca della migliore offerta, compatibile con le proprie competenze, settore, impegni e ambizioni, e quindi proporre la propria candidatura.

Offerte di lavoro febbraio 2017 a Roma

Per chi fosse alla ricerca di un nuovo impiego nella Capitale può consultare le seguenti offerte di lavoro:

Società di marketing e comunicazione ricerca risorse per prima esperienza di lavoro, offre regolare contratto, retribuzione mensile e formazione nel marketing e nella promozione. Il candidato dovrà occuparsi della gestione e della promozione di campagne pubblicitarie in ambiente dinamico e giovane. La società offre, la possibilità di:

partecipare a una formazione teorica e avere un affiancamento pratico; partecipare a viaggi nazionali ed internazionali a carico dell'azienda; una retribuzione mensile; regolare contratto.

Sono richiesti diploma di maturità e domicilio su Roma. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum vitae arisorseumane.xena@gmail.com specificando nell'oggetto ‘Selezione Xena- Roma’.

Sync Lab, System Integrator operante a livello nazionale nel settore dell'Information Technology, ricerca per importante progetto e potenziamento del proprio organico nuovi sviluppatori Java/JavaEE con almeno 2 anni di esperienza per la sede di Roma. EìSono richiesti:

almeno un framework tra Spring, Struts, Jsf ed Hibernate; almeno una libreria javascript tra jquery, bootstrap, angularJS; laurea specialistica nel settore (Informatica e/o Ingegneria); attitudine al team working ed ai rapporti interpersonali; capacità di gestione dei rapporti con il cliente; conoscenza della lingua Inglese.

Offerte di lavoro febbraio 2017 a Milano

Per chi cercasse lavoro a Milano e dintorni, potrebbe dare un’occhiata alle seguenti offerte di lavoro:

Tempocasa, leader nel settore dell’intermediazione immobiliare in Italia, Spagna e Lussemburgo, nella zona di Milano Sud Est, cerca consulenti Immobiliari, neo diplomati o di primo impiego. In particolare, si ricercano 5 consulenti immobiliari anche senza precedente esperienza nel settore. Si offre compenso fisso di 1.300 euro mensili, oltre a provvigioni, bonus e incentivi.

Il candidato si occuperà di:

ricerca immobili da intermediare; attività di marketing; gestione del portafoglio clienti

I requisiti richiesti sono:

ottime doti relazionali; propensione alla crescita professionale; ottime capacità di teamworking

Sound Music International Srl, cerca a Milano, impiegata/o amministrativa/o da impiegare nel settore contabilità, da impiegare con contratto offerto a tempo determinato con scopo assunzione. I requisiti richiesti sono:

ottimo uso del pacchetto office, Internet, Outlook; buona capacità di lavorare in team; diploma di maturità o studi equivalenti; esperienza lavorativa precedente di almeno un anno nel settore amministrativo.

Numerosi i bandi di concorso indetti dal Comune di Milano per l’assunzione a tempo indeterminato di ben 174 profili operanti in diverse aree e a diversi livelli. Si ricercano tecnici, amministrativi, contabili, informatici, avvocati e tante altre figure. La scadenza delle domande di partecipazione ai concorsi è fissata il 10 marzo. Per ulteriori informazioni, consultare il sito istituzionale del Comune di Milano.

Offerte di lavoro febbraio 2017 a Torino

Anche il Comune di Torino ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 36 persone alla Smat, Società Metropolitane Acque Torino. Le assunzioni sarebbero con contratto di apprendistato e c'è tempo ancora fino al prossimo 28 febbraio per presentare la propria candidatura. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Torino. Ma non solo.

Fondazione Telethon, cerca a Torino, per inserimento immediato, giovai da impiegare nel team di raccolta fondi e promoter. Si offre un contratto da incaricato alle vendite + bonus ed incentivi su qualità e quantità del lavoro svolto, corso di formazione interno per affinare abilità comunicative e intrattenimento clienti tutoraggio costante e viaggi formativi e cura e spese di Fondazione Telethon, possibilità di crescita professionale a ruolo di team leader e gestore campagne.

I requisiti richiesti sono: