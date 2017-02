Streaming Napoli Genoa: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Prima il Genoa poi il Real Madrid. Questa è la road map tracciata da Maurizio Sarri per il suo Napoli. Napoli Genoa non dovrà essere assolutamente giocata con la testa al Bernabeu. Il rischio è di non ottenere quella vittoria che diventa ancora più importante alla luce dei risultati della Roma, che battendo la Fiorentina nel posticipo della ventitreesima giornata ha di nuovo scavalcato gli azzurri al secondo posto e della Juventus che nel recupero della diciottesima giornata ha steso il Crotone portando a sette le lunghezze di vantaggio sui giallorossi e nove sui partenopei.

Un abisso. Un passe-partout per la conquista del sesto scudetto consecutivo. Se recuperare nove punti alla Vecchia Signora appare impresa impossibile, bisogna tenere a debita distanza Lazio ed Inter che ambiscono entrambe a un piazzamento Champions e potrebbero rifarsi sotto in caso di passo falso, in stile Palermo, anche contro il Genoa. Una partita che i tifosi potranno scegliere se vedere in diretta tv, modalità valida ovviamente per chi ha un abbonamento, oppure live gratis su siti streaming.

I rossoblù di Juric vorranno provare a dare un dispiacere ai ‘cugini’, visto il gemellaggio che esiste tra le due tifoserie, anche per risollevare il morale dopo i risultati non proprio esaltanti delle ultime settimane.

Napoli Genoa live gratis Giaccherini scalpita

Il pericolo, contro il Genoa, potrebbe essere un certo senso di rilassatezza dopo la scorpacciata di gol contro il Bologna e la consapevolezza di dover giocare qualche giorno più tardi, una delle partite più importanti, se non la più importante, della storia recente della società azzurra. Sarri potrebbe confrontarsi con qualche piccolo problema difensivo visto che Tonelli ha ancora qualche acciacco fisico e tutta la catena di destra è da reinventare viste le squalifiche di Hysaj e Callejon che salteranno la gara con il Genoa, visibile anche live gratis.

Pronti allora Maggio e Giaccherini che scalpita per trovare finalmente un uso spazio dopo essere stato utilizzato con il contagocce dal tecnico toscano. Sarri, però, potrebbe anche spostare Mertens sulla fascia destra e dare così una possibilità concreta a Pavoletti che spera in una maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra.

Napoli Genoa Serie A Ntcham salta la sfida

Juric ha insistito parecchio sulla tattica per preparare al meglio la trasferta di Napoli. Ma, molto probabilmente Ntcham salta la sfida di Serie A del San Paolo a causa di un edema al bicipite femorale e sarà in compagnia di Izzo fermato dal Giudice Sportivo. Perin, è ovviamente ancora out a causa del grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per tutta la stagione, mentre Biraschi sarà in forse perché non in condizione ottimale. Contro il Napoli Juric dovrà rimescolare le carte in difesa, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Veloso.

Su quali siti streaming vedere gratis Napoli Genoa

Come in altre occasioni, anche questa volta, complice il freddo e la temperatura davvero proibitiva, è iniziata la ricerca in Rete su quali siano i siti streaming migliori per vedere gratis Napoli Genoa. Operazione più difficile di quanto si creda visto che spesso le soluzioni scelte non garantiscono né la buona qualità audio e video, né la sicurezza di non incorrere in problemi legali.

Quelli che vi indichiamo di seguito, invece, offrono entrambe le garanzie perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano di Serie A all’estero. Si tratta di Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Czech TV, La2, Sky Austria Per chi ricerca una qualità ancora maggiore e possiede un abbonamento può usufruire di Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium. Per chi un abbonamento invece non ce l’ha, è interessante l’offerta di Now Tv che permette la visione gratuita per quattordici giorni della propria piattaforma.