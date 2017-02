Napoli Genoa streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il Napoli champagne, quella squadra che tutti ammirano per la straordinaria capacità di offrire spettacolo in campo, dovrà difendersi prima ad sé stesso e poi dalle sfuriate dei grifoni genoani. Se qualche pecca bisogna cercare nell’ingranaggio perfetto costruito da Sarri nel corso di questi primi due anni, è la tendenza a rilassarsi nel momento in cui l’impegno in campionato non risulta essere, almeno sulla carta, di primo livello. E quello con il Genoa non può essere certo considerato un big match.

Come contro il Palermo, ma anche il Sassuolo in casa o il Pescara in trasferta (anche se lì c’era l’attenuante che era la prima sfida di campionato), potrebbe essere proprio l’atteggiamento mentale a giocare un brutto scherzo ai partenopei. Che dovranno stare attenti anche a non scambiare il San Paolo per il Santiago Bernabeu e rimanere con i piedi per terra consapevoli che contro il Genoa non sarà facile e che i tre punti servono come il pane per evitare il rientro dell’Inter e della Lazio che ora seguono a distanza di sicurezza.

Dove e come vedere Napoli Genoa si staranno chiedendo in tanti. E ci sarà chi sceglierà il relax del divano di casa propria e chi, invece, soprattutto tra quelli che non hanno un abbonamento, cercheranno i siti web migliori per vedere la partita in streaming.

Napoli Genoa siti Koulibaly dall’inizio

Il bunker di Castel Volturno questa volta è silenzioso. Sarri e la squadra si sono chiusi come se fossero in un eremo per trovare la giusta concentrazione in vista della gara contro il Genoa. Troppo importante non commettere un passo falso che avrebbe effetti disastrosi per la tranquillità morale degli azzurri. Bisognerà battere i rossoblù e solo dopo pensare alla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid.

Sarri dovrà rinunciare a Tonelli che non ha recuperato dagli acciacchi fisici e difficilmente si riaggregherà alla truppa. La buona notizia è che Koulibaly dovrebbe partire dall’inizio e fare di nuovo coppia, al centro della difesa guidata da Pepe Reina, con Albiol che a sua volta sembra in vantaggio nelle gerarchie sarriane, sul romeno Chiriches. Soliti ballottaggi in mezzo, con Zielinski e Diawara leggermente favoriti su Allan e Jorginho; possibile una chance per Pavoletti in avanti, con Mertens dirottato sulla fascia.

Napoli Genoa Tarabat non ce la fa

Juric sa che il compito sarà di quelli proibitivi. Ma non per questo non vuole provare a recitare una parta da protagonista al San Paolo nell’anticipo della ventiquattresima giornata di campionato che si giocherà venerdì sera a Napoli.

Il tecnico croato sta studiando diverse soluzioni da opporre al gioco spumeggiante del Napoli anche se dovrà rinunciare a Taarabt che non ce la fa a recuperare dai problemi muscolari che lo assillano e probabilmente rimarrà fuori. Possibile conferma per Palladino in avanti, ballottaggio tra Orban e Gentiletti in difesa, dove Izzo è squalificato. A destra Lazovic ed Edenilson si contendono una maglia.

Dove e come vedere in streaming Napoli Genoa

E sono tanti sono i tifosi azzurri, ma anche gialloblù che non vogliono perdersi il match e stanno iniziando a cercare dove e come vedere in streaming Napoli Genoa. Alcuni dei più importanti siti web che trasmetteranno la partita in maniera legale e sicura perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio sono La2, Rtl, Orf, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland.

Sky Go o Mediaset Play, rappresentano le alternative preferite soprattutto da quelli che hanno un abbonamento alla pay per view, mentre quelli che non lo hanno sottoscritto possono approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.