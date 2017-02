Napoli Genoa streaming quando e come

Napoli Genoa costituisce un banco di prova molto difficile per la squadra di Sarri. Gli azzurri, infatti, oltre a prepararsi al meglio contro i rossoblù devono tenere a bada la mente che, inevitabilmente potrebbe volare verso lidi lontani che portano direttamente al Santiago Bernabeu di Madrid dove, Hamsik e compagni, mercoledì sera scriveranno una delle pagine più belle ed importanti della storia recente del club di De Laurentiis.

Il rischio è di farsi prendere dall’emozione e dimenticare che i novanta minuti del San Paolo saranno fondamentali per la corsa azzurra almeno a un piazzamento Champions. Lazio ed Inter infatti, ora sono a distanza di sicurezza, ma basterebbe un altro passo falso, ipotesi tutt’altro remota quando gli azzurri sono impegnati in partite che, almeno sulla carta li vedono favoriti, per riaprire i giochi e vivere una parte finale di stagione difficilmente gestibile con tutti questi impegni. Sari lo sa e sta tentando in tutti i modi di tenere la barra dritta e spiegando in ogni maniera possibile che prima dei blancos c’è il Grifone.

Dal canto suo il Genoa, che già ha fermato la corazzata azzurra nella gara di andata, arriverà a Napoli senza alcun timore reverenziale. Anzi, consapevole che la pressione sarà tutta sulle spalle dei partenopei, sarà più facile tentare il colpaccio. Una partita che si potrà vedere anche in streaming. Per capire come e quando basterà leggere fino in fondo l’articolo.

Napoli Genoa streaming chance per Pavoletti

Il Napoli dovrà affrontare la difficile sfida al Genoa di Juric che all’andata inchiodò i partenopei su uno zero a zero che seminò le prime critiche sulla poca concretezza del pacchetto avanzato azzurro, senza due pedine importanti. In pratica senza i titolari della catena di destra. Hysaj e Callojon non potranno infatti aggregarsi alla truppa perché sono stati fermati dal Giudice Sportivo. La trionfale trasferta di Bologna ha lasciato qualche strascico nella rosa azzurra che però deve dimostrare il suo valore proprio in questi casi.

Non portare l’intera posta in palio contro il Genoa sarebbe un delitto imperdonabile per una squadra che ha dimostrato, quando vuole, di saper tenere testa a qualsiasi avversario. Al loro posto, sull’out di destra agiranno Maggio e Giaccherini che avrà finalmente la possibilità di esprimere sul campo il proprio valore e magari mettersi alle spalle le polemiche sull’utilizzo centellinato che Sarri ne sta facendo.

Tonelli ha svolto ancora lavoro differenziato e non è certo di aggregarsi alla truppa. Il tecnico toscano potrebbe riadattare Mertens nel ruolo di esterno destro in sostituzione dello spagnolo offrendo una chance a Pavoletti di indossare una maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra.

Napoli Genoa si rivede Veloso

Sono stati giorni intensi per il tecnico croato Juric che, durante i giorni di preparazione al match ha studiato tanto i meccanismi del Napoli di Sarri per fermare sul nascere le iniziative azzurre. Vedremo se i risultati saranno soddisfacenti per una squadra che ha la necessità di tornare alla vittoria dopo gli ultimi risultati non certo esaltanti. Il tecnico non potrà contare su Ntcham che non ha recuperato dall’edema al bicipite femorale, mentre Izzo salterà la gara perché squalificato. A centrocampo però si rivede Veloso.

Quando e come vedere Napoli Genoa in streaming

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Napoli Genoa in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. La2, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che inoltre offrono anche il grande vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming. Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.