Napoli Genoa streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Sarri si è speso durante i giorni di preparazione della partita Napoli Genoa sul concetto che bisogna ragionare step by step. Prima la gara contro il Genoa del San Paolo che non sarà certamente facile. Poi la storia. Il Bernabeu. Le emozioni Champions. Letale sarebbe confondere i due piani ed affrontare il posticipo della ventiquattresima giornata di campionato senza la giusta concentrazione. Senza il necessario mordente necessario a mettere le briglie a un Grifone che certo non arriverà a Napoli per recitare la parte della vittima sacrificale. Ma il Napoli sembra esserne consapevole e la delusione per le occasioni sprecate, l’ultima contro il Palermo in casa, è ancora fresca nella mente di Hamsik e compagni per essere dimenticata.

E poi, come si dice, errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Errori sono stati fatti. Così come anche la perseveranza. In un passato che a Napoli sperano non si riaffacci pericolosamente come uno spettro sul San Paolo. Il tecnico toscano, forse anche per questo, è pronto a lanciare in rampa Leonardo Pavoletti. L’ex attaccante genoano ha fame e voglia di mettersi in mostra. Le sue prima apparizioni con la maglia azzurra non sono state da incorniciare.

Potrebbe essere proprio questa la sua occasione per dimostrare a tutto il popolo azzurro di cosa è capace di fare. Il Genoa proverà a fare la sua parte, Juric ha studiato molto il gioco degli avversari e proverà a inaridire le fonti della manovra azzurra. Si chiamino Hamsik, Jorginho, Zielinsky. I tifosi sono già in subbuglio e a poche ore dal fischio di inizio del match stanno cercando di capire quando e come vedere Napoli Genoa in streaming

Napoli Genoa live gratis previsioni azzurre

La goleada contro il Bologna potrebbe avere una duplica matrice per il Napoli. Una positiva perché vincere in quel modo su un campo difficile come il Dall’Ara è un affare non semplice e sicuramente infonde una grande iniezione di fiducia. L’altra negativa perché, insieme alla consapevolezza di dover disputare qualche giorno dopo una delle partite più importanti, se non la più importante, della storia recente del Napoli, potrebbe distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale.

Battere il Genoa per riconquistare, seppur momentaneamente il secondo posto in classifica, e mandare un chiaro segnale alle rivali per un piazzamento Champions. Sarri potrebbe confrontarsi con qualche piccolo problema difensivo visto che Tonelli ha ancora qualche acciacco fisico e tutta la catena di destra è da reinventare viste le squalifiche di Hysaj e Callejon che salteranno la gara con il Genoa, visibile anche live gratis.

Pronti allora Maggio e Giaccherini che scalpita per trovare finalmente un uso spazio dopo essere stato utilizzato con il contagocce dal tecnico toscano. Sarri, però, potrebbe anche spostare Mertens sulla fascia destra e dare così una possibilità concreta a Pavoletti che spera in una maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra. Le previsioni, è inutile dirlo, sono tutte a vantaggio degli azzurri.

Napoli Genoa rossoblù in cerca del colpaccio

Contro il Napoli i rossoblù andranno in cerca del colpaccio. Juric ha insistito parecchio sulla tattica per preparare al meglio la trasferta di Napoli ben consapevole delle difficoltà che la squadra di Sarri può creare agli avversari. Ma, molto probabilmente Ntcham salta la sfida del San Paolo a causa di un edema al bicipite femorale e sarà in compagnia di Izzo fermato dal Giudice Sportivo.

Perin, è ovviamente ancora out a causa del grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per tutta la stagione, mentre Biraschi è in forse e probabilmente salterà la sfida del San Paolo perché ancora non in condizione ottimale. Contro il Napoli Juric dovrà rimescolare le carte in difesa. Veloso invece dovrebbe fare il suo ingresso in campo fin dal primo minuto.

Quando e come vedere Napoli Genoa live in streaming

Le ore che separano dall’inizio della partita iniziano ad essere sempre di meno e i tifosi non riescono a tenere a bada la curiosità di ricercare anche sul web quando e come vedere Napoli Genoa live in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Quelli che vi segnaliamo sono Sky Deutschland, La2, Czech TV, Rtl, Orf Sky Austria. Le alternative scelte da chi ha un abbonamento sono Sky Go e Mediaset Play, mentre chi un abbonamento non ce l’ha può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.