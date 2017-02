Pensioni ultime notizie uscire 4 anni prima con isopensione. Come funziona, per chi, calcolo, come fare domanda

Una alternativa alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 per anticipare l’età pensionabile fino a quattro anni: le ultime notizie in materia previdenziale parlano, infatti, di una nuova possibilità che permetterebbe di andare in pensione prima fino a quattro anni rispetto all’attuale soglia anagrafica richiesta dei 66 anni e sette mesi, e vale a dire a 62. Di cosa si tratta? E per chi vale questa possibilità?

Isopensione: cos'è, come funziona e chi può richiederla

Questa alternativa alla mini pensione per andare in pensione prima si chiama Isopensione ed è un meccanismo che permette, appunto, ai lavoratori di lasciare anzitempo la propria occupazione di 4 anni senza rinunciare alla propria retribuzione. Si tratta, in particolare, di una sorta di sostegno al reddito assimilabile, per esempio, alla mobilità o alle indennità di disoccupazione. Questo trattamento prevede l'erogazione di un importo pari alla pensione che il lavoratore normalmente percepirebbe in base alle regole in vigore e il regole versamento dei contributi da parte del datore di lavoro fino al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici richiesti. Anche per questa possibilità di pensione anticipata vi sono paletti e condizioni: si tratta, infatti, di una possibilità che non vale per tutti coloro che vogliono andare in pensione prima fino a 4 anni ma è di un meccanismo cui possono avere accesso solo

impiegati di aziende con più di 15 dipendenti; impiegati cui manchino solo 4 anni al raggiungimento della normale pensione.

E' possibile verificare i suddetti requisiti richiedendo all'Istituto di Previdenza il cosiddetto Ecocert, estratto conto certificativo, che riporta tutti i contributi versati dal lavoratore e gli anni in cui questi sono stati versati.

Modalità di presentazione domanda per l'isopensione

La richiesta di isopensione non può essere presentata direttamente dal lavoratore ma deve essere effettuata dall’azienda, con il coinvolgimento delle forze sociali. La procedura da seguire prevede diversi passaggi che sono: