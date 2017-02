Pensioni ultime notizie usuranti: per chi, requisiti età e contributi, categorie, calcolo, a chi spetta pensione anticipata 2017

Le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 permetteranno ad alcuni lavoratori di anticipare la propria età pensionabile: sarà, infatti, permesso ai nati tra il 1951 e il 1953 di andare in pensione a 63 anni piuttosto che attendere il raggiungimento dell’attuale soglia anagrafica richiesta dei 66 anni e sette mesi. Si tratta, però, di novità per le pensioni 2017 che, come confermano le ultime notizie, prevedono diversi paletti. Non sono infatti novità per le pensioni universali per tutti. E stando alle ultime notizie, dovrebbero entrare in vigore dal prossimo mese di maggio, probabilmente tra la fine di aprile e i primi mesi di maggio. Ma chi sono le persone interessate dalle novità per le pensioni di mini pensione e quota?

Pensione anticipata 2017: novità per lavoratori usuranti

La novità per le pensioni che quest’anno 2017 permetterà ai lavoratori usuranti, quelli cioè impiegati in attività faticose e pesanti sia da un punto di vista fisico che mentale, di andare in pensione prima è la mini pensione senza oneri, con conseguenze quota 41 collegata. Si tratta di un sistema di uscita anticipata a costo zero, che non prevederà alcuna decurtazione sulla pensione finale. Insieme agli usuranti, questa possibilità di uscita prima varrà anche per altre categorie di persone svantaggiate come coloro che sono rimasti senza occupazione, disabili e malati gravi. Per poter accedere alla mini pensione senza oneri, e quota 41 collegata, i requisiti richiesti agli usuranti sono:

aver raggiunto 63 anni di età; aver maturato 36 anni di contributi di cui almeno 6 continuativi; svolgere una delle attività considerate usuranti.

Queste attività comprendono:

maestre ed educatori di asilo nido; autisti di mezzi pesanti e camion; lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni; facchini; conciatori di pelli e di pellicce; lavoratori addetti alla lavorazione e allo smaltimento dell’amianto; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; infermieri e ostetriche; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; spazzini; macchinisti e personale viaggiante ferroviario.

Modalità di pensione anticipata già in vigore per i lavoratori usuranti

La mini pensione senza oneri, e relativa quota 41, dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo mese di maggio, stando a quanto riportano le ultime notizie, ma si attende ancora l’attuazione dei Dpcm perchè regole e tempo di entrata in vigore delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per tutti, diventino effettivamente ufficiali e certi. Nell’attesa della mini pensione senza oneri, però, i lavoratori usuranti impiegati in particolari professioni possono già andare in pensione anticipata. Si tratta di lavoratori che da gennaio 2012, anno di entrata in vigore delle attuali norme pensionistiche che tanto stanno facendo discutere, possono andare in pensione prima a 61 anni con almeno 35 anni di contributi.

Rientrano in questa possibilità di pensione anticipata: