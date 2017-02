Fiorentina Udinese streaming

Troppo brutta per essere vera. Fiorentina Udinese dovrà essere per forza l’occasione del riscatto per i viola dopo la batosta subita contro la Roma che ha deluso e non poco i tifosi. Non si può perdere praticamente senza lottare come, a un certo punto della partita ed al di là dell’oggettivo valore della squadra di Spalletti, è apparso evidente. Paulo Sousa avrà il delicato compito di superare questa fase molto delicata per provare a chiudere dignitosamente un rapporto che può essere definito tale solo per il primo anno.

Poi le divergenze lo hanno lentamente sfilacciato fino ad arrivare alla situazione da separati in casa che si respira adesso. Uno stallo pericoloso perché se è vero che ormai i traguardi ambiziosi sono sfumati tutti, è altrettanto plausibile che questa squadra può aspirare a qualcosa un più rispetto al mortificante ottavo posto occupato attualmente. Contro l’Udinese, in una partita che, chiaramente, dovrà essere affrontata con il coltello tra i denti in casa viola, bisognerà vincere e vincere in modo convincente. Non sarà facile contro un’Udinese che con Delneri ha ritrovato lo spirito giusto e dopo un momento di appannamento, è tornata la squadra scorbutica di sempre contro la quale è sempre difficile giocare.

I precedenti di questa sfida, tutti all’insegna dell’abbondanza per quanto riguarda il tabellino dei marcatori, sono a favore della Fiorentina che su quarantuno incontri disputato fino ad oggi ha messo insieme ben ventisei vittorie con novanta gol messi a segno contro le sole cinque affermazioni friulane con un bottino di quarantuno reti. Dieci i pareggi. Bisognerà continuare nel solco di questa tradizione. Come farà chi si siederà comodamente sul proprio divano per guardare in diretta tv un match che si preannuncia molto interessante.

Ovviamente si tratta di chi ha sottoscritto un abbonamento. Per chi non ha compiuto la stessa scelta non resta che recarsi allo stadio, oppure trovare i siti web giusti per godersi lo spettacolo in streaming.

Fiorentina Udinese viola con il dubbio Kalinic

Paulo Sousa deve puntare sugli uomini più in forma per provare a restituire il sorriso ai propri tifosi dopo l’amara sconfitta rimediata all’Olimpico. Non sarà facile vista la forza dell’avversaria che si troverà ad affrontare.

Peraltro i viola devono confrontarsi con il dubbio Kalinic, visto che il croato non sembra ancora in grado di riprendersi dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco. Al suo posto Babacar atteso anche lui alla prova della verità dopo le ultime prestazioni non certo esaltanti. In difesa, invece, dubbio tra Sanchez e Tomovic.

Fiorentina Udinese Delneri non cambia

Nonostante qualche malumore circolato soprattutto tra i tifosi dopo il pareggio, seguito alla preziosa vittoria casalinga contro il Milan, di Verona contro il Chievo, Delneri non cambia e per la difficile trasferta di Firenze conferma in pratica lo stesso blocco di calciatori che è sceso in campo al Bentegodi.

Quindi, in difesa Widmer verrà posizionato sull’out di destra insieme alla triade di brasiliani che proveranno a chiudere ermeticamente la porta di Karnezis. Centrocampo ben assortito con la forza di Fofana, il dinamismo di Jankto e la solidità di Hallfredsson. Davanti il tridente De Paul, Zapata, Thereau.

Vedere Fiorentina Udinese in streaming

Per capire dove e come vedere Fiorentina Udinese in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Sky Deutschland, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Austria, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video.

Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto. Da tenere in considerazione anche la possibilità di seguire i siti dei bookmakers che anche in Italia, da qualche tempo a questa parte, hanno iniziato, non sempre e non per tutte le partite a dire il vero, a trasmettere qualche incontro della Serie A.