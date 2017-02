Frasi auguri San Valentino 2017 con video, immagini, cartoline divertenti, d'amore, simpatiche, originali mai banali

A cinque giorni dal San Valentino 2017 dovrebbero essere chiare le idee su come fare gli auguri alla propria dolce metà. Sia che si tratti della fidanzata (o del fidanzato) e sia della moglie (o del marito), una bella frase o anche una cartolina elettronica, originale o tradizionale, è certamente un gesto apprezzato. Tuttavia le idee possono non essere chiare per cui si rivela necessaria una sorta di guida alle migliori opzioni proposte dal web. Ma in fin dei conti è giusto che sia così perché un minimo di cura e di attenzione per quello che si fa è sempre indispensabile, soprattutto quando c'è di mezzo l'amore. Chi riceve gli auguri il 14 febbraio, siano essi sotto forma di una semplice frase o di una cartolina, se ne accorge e apprezza.

Frasi Auguri di San Valentino 2017

Nel tradizionale scambio di auguri da innamorati in occasione del San Valentino 2017, è il web viene in soccorso e a proporre diverse soluzioni per fare sentire la propria vicinanza in maniera rapida e originale con frasi belle e speciali da spedire con un SMS, via Facebook o WhatsApp. Qualche valido esempio?

Frasi Auguri San Valentino moglie. Voglio iniziare questo San Valentino con una rosa rossa. Il simbolo di un amore puro e passionale che durerà in eterno. Auguri amore mio. Frasi Auguri San Valentino per marito. Adoro averti al mio fianco. Sentire il tuo odore, guardare i tuoi occhi blu come il mare e dirti che ti Amo ogni istante della mia vita. Auguri amore, buon San Valentino. Frasi Auguri San Valentino per morosa. Pensa alle cose più belle che esistono sulla faccia della Terra. Pensa a quelle più divertenti, più buone, semplici, emozionanti. Ecco, questo è quello che provo quando incrocio il tuo sguardo. Ti amo. Frasi Auguri San Valentino per moroso. Oggi è un giorno speciale. È la festa degli innamorati, la nostra festa. E io voglio trascorrere infinite giornate come questa in tua compagnia. Auguri! Frasi Auguri San Valentino romantiche. Io ti amo ogni giorno della mia vita. Amo ogni giorno trascorso al tuo fianco perché mi fai sentire sempre una regina e il tuo amore riscalda sempre il mio cuore. Oggi quindi per me è solo l'ennesima scusa per dirti ti amo. Buon San Valentino amore mio.

Video, immagini, cartoline divertenti, d'amore, simpatiche e originali

Per chi è alla ricerca di originalità nella scelta della card digitale di San Valentino, consigliamo di dare un'occhiata anche ai siti stranieri. Le opzioni sono tante e anche se si tratta di proposte in lingua inglese, le immagini presenti sono interessanti, originali e vanno al di là dei canoni tradizionali. Tanta fantasia, ad esempio, arriva dal sito HowToGeek: font e icone a tema San Valentino per la personalizzazione del proprio computer. l sito cardkarma.com permette di personalizzare la cartolina digitale da inviare alla propria innamorata ovvero di scegliere i soggetti che andranno a comporla. In prima fila ci sono anche le piattaforma di social network, Facebook su tutti, che danno l'opportunità di raggiungere i propri amici per augurare in maniera pubblica buon San Valentino 2017 al proprio amore. Un altro sito consultabile per video e cartoline è marthastewart.com. In tutti i casi, il funzionamento del servizio è sempre lo stesso: è sufficiente indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e quello del destinatario, qualche parola di accompagnamento, vedere l'anteprima e dare il via libera. Tra l'altro è anche possibile ricevere una notifica non appena la card viene visualizzata.