Partite streaming di calcio sabato, domenica e lunedì Serie A da vedere in streaming 11-12-13 febbraio 2017

I risultati infrasettimanali, fra anticipi e recuperi, hanno confermato quello che tutti sapevano. La Juventus è di un altro pianeta e sta confermando anche quest’anno che, a meno di improbabili ribaltoni, nessuna rivale riuscirà a scucire dalla casacca bianconera lo scudetto tricolore. Sarebbe il sesto consecutivo e anche su questo sono stati scritti fiumi e fiumi di inchiostro quindi è inutile dilungarsi. Come non è utile farlo a proposito del modo in cui la Vecchia Signora sta macinando primati su primati.

Anche quest’anno i distacchi iniziano ad essere pesanti per le inseguitrici nonostante i ritmi forsennati che stanno imprimendo al loro cammino in campionato. Sabato, domenica e martedì 11-12-13 febbraio sarà quindi l’ennesima giornata di serie A in cui l’Italia del pallone si gusterà la ventiquattresima giornata di campionato solo con lo sguardo rivolto per lo più alla lotta per Champions ed Europa League, dato che per quel che riguarda la salvezza il discorso sembra essersi incanalato su binari abbastanza definiti. E, in fondo, per sperare, eccezion fatta ovviamente per tifosi e simpatizzanti bianconeri, in qualche piccolo passo falso della capolista che possa restituire un po’ di interesse anche per la lotta al titolo. la curiosità di vedere le partite anche in streaming sarà ancora più elevata.

Insomma il popolo pallonaro si dedicherà alla tradizione che si tramanda di padre in figlio, di generazione in generazione di domenica in domenica. E, da qualche anno, oltre che in televisione, utilizzando anche lo streaming.

Vedere in streaming le partite di Serie A

Proprio chi deciderà di vedere in streaming le partite della Serie A dovrà stare attento. Vero è che questa tendenza si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Ma è bene sapere che non sempre questa modalità risulta legale. Bisogna infatti scegliere quei siti gratuiti e legali che garantiscono la legalità oltre a una buona qualità audio e video.

Tra quelli più sicuri e che con più probabilità trasmetteranno le partite segnaliamo Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria, Orf, Arena Sport del Montenegro, Czech TV e La2. Ricordiamo che per gli abbonati restano in campo le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play che offrono anche la telecronaca in italiano. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Inoltre è possibile consultare anche i siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere qualche partita.

Il calendario della ventiquattresima giornata di Serie A

Sabato 11 febbraio

Fiorentina Udinese (ore 20.45)

Domenica 12 febbraio

Crotone Roma (ore 12.30) Torino Pescara (ore 15.00) Inter Empoli (ore 15.00) Palermo Atalanta (ore 15.00) Sassuolo Chievo (ore 15.00) Sampdoria Bologna (ore 18.00) Cagliari Juventus (ore 20.45)

Lunedì 13 febbraio

Lazio Milan (ore 20.45)

Serie A chi gioca sabato

La giornata di Serie A si apre all’insegna di Fiorentina Udinese che si gioca sabato sera al Franchi. I viola dovranno farsi perdonare la batosta subita nel posticipo di martedì sera contro la Roma. Un passivo non digerito dai tifosi e da tutto l’ambiente viola soprattutto per il modo con cui è maturato.

E anche Paulo Sousa, che dovrà rinunciare ancora a Kalinic e schiererà Babacar dal primo minuto, ormai è messo sul banco degli imputati. Delneri dal canto suo cercherà di dare continuità ai buoni risultati dell’ultimo periodo soprattutto dopo la vittoria in casa contro il Milan e il pareggio, tra gli sbadigli, del Bentegodi contro il Chievo.

Partite campionato di domenica 12 febbraio

Le partite di campionato di domenica 12 febbraio offrono un interessante Cagliari Juventus che potrebbe rivelarsi una trappola per i bianconeri e Inter Empoli. I nerazzurri dovranno rialzarsi dopo la sconfitta dello Stadium ma troveranno un Empoli agguerrito pronto a dare battaglia per conquistare altri punti utili per mettere in cassaforte una salvezza già quasi acquisita.

L’Atalanta va a Palermo con la voglia di cogliere i tre punti per continuare la volata verso Europa League ma i rosanero, con l’arrivo di Diego Lopez in panchina, hanno recuperato fiducia e mordente. Non sarà facile per la Dea. Come non lo sarà per il Bologna uscito con le ossa rotte dal doppio confronto con Napoli e Milan che hanno azzerato le poche convinzioni che Donadoni era riuscito a ricostruire dopo la partenza ad handicap della sua squadra.

A Genova contro la Sampdoria servirebbe proprio una vittoria. Sassuolo Chievo e Torino Pescara chiudono la giornata della domenica e lascia spazio a Lazio Milan, splendido posticipo che si giocherà all’Olimpico lunedì sera a partire dalle 20.45.