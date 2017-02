Crotone Roma streaming

Il calendario non è il migliore amico del Crotone in questa fase della stagione. Prima il confronto di mercoledì contro la Juventus valido per il recupero della diciottesima giornata, rinviata a dicembre per far preparare al meglio la Juventus alla finale di Supercoppa Italiana che si è disputata a Doha e persa dai bianconeri contro il Milan. Poi solo tre giorni per riordinare le idee dopo la buona prova contro la capolista culminata però in una sconfitta, allo Scida arriva la Roma.

La seconda della classe che non per questo rappresenta un impegno meno proibitivo per i pitagorici. In occasione di Crotone Roma, Nicola ha chiesto ai suoi di resettare le emozioni e la delusione per la sconfitta contro la Juventus e provare a fermare la Roma. È ormai diventata una questione di principio per una squadra che ha cercato sempre di onorare al meglio i propri impegni, anche quando, come nel caso della Juventus e della Roma, si trattava di missioni impossibili.

Sfide che comunque hanno attirato allo stadio una folla di tifosi che, vista la ridotta capienza, si staranno nuovamente organizzando per vedere in ogni caso, altri novanta minuti contro una delle squadre più forti della massima serie. È di nuovo caccia allo streaming, quello legale e di buona qualità, non solo tra i tifosi calabresi, ma anche di quelli giallorossi che, magari, non hanno potuto seguire la squadra in trasferta e non potranno seguire in televisione la partita.

Crotone Roma la grinta di Nicola

Non deve essere bello affrontare in così rapida successione le prime due della classe. Ma quando il gioco si fa duro, dice un vecchio proverbio, i duri cominciano a giocare. E il tecnico dei rossoblù, tecnico del Crotone mai domo nonostante una situazione di classifica non certo incoraggiante, coraggio ne ha da vendere.

La grinta di Nicola è apparsa nelle sue dichiarazioni della vigilia quando oltre a chiedere ai suoi l’impresa ha anche spronato a non arrendersi all’idea della retrocessione. Torna Crisetig, che ha scontato la sua squalifica nella gara recuperata contro la Juve. Out lo svedese Rohden, ancora fermo per un problema al collaterale destro.

Crotone Roma ballottaggio Salah-El Shaarawy

La Roma ci crede e deve continuare a farlo. Mancano ancora tante partite da disputare e, sebbene il distacco dalla capolista Juventus resti considerevole soprattutto in virtù della scarsa attitudine dei bianconeri a subire rimonte così clamorose, nel calcio tutto è possibile fino a quando la matematica non emette il proprio verdetto. Spalletti ha un unico dubbio che riguarda il ballottaggio Salah-El Shaarawy, col secondo che sembra in grado di spuntarla.

Crotone Roma streaming come vedere la partita

Anche Crotone Roma può essere vista in diretta live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma c’è anche un’altra possibilità per vedere Crotone Roma in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Si tratta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Tim propone ai suoi clienti la visione delle partite in diretta su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Inoltre è possibile usufruire dei siti web dei canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano possono trasmettere le immagini in streaming. Qualche esempio su come vedere la partita Crotone Roma? In Bulgaria bTV Action, in Colombia RCN TV, nel Regno Unito BT, Sport e ITV, Venezuela Meridiano Television, in Ucraina Ukrayina e Televizija OBN, in Bosnia ed Erzegovina BHRT in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. E il tutto senza dimenticare i portali dei bookmakers.