Inter Empoli streaming

Inter Empoli nasconde delle insidie non trascurabili per la squadra di Pioli. Che deve stare attenta a non scivolare sulla classica buccia di banana. E si perché se è vero che i toscani giacciono su un limite rischioso che li separa di un nonnulla dalla zona retrocessione, è altrettanto lapalissiano che proprio per questa condizione non possono fare sconti a nessuno. E un Inter che non potrà schierare a meno di clamorose sorprese gente del calibro di Icardi e Perisic, beh, potrebbe essere una vittima speciale.

Per questo motivo l’allenatore emiliano ha provato ad isolare la squadra dalle polemiche del dopo Juve Inter e soprattutto di far smaltire quella rabbia che potrebbe essere pericolosa se non incanalata sui binari giusti. Per questo, bisogna cancellare il passato e guardare avanti con la consapevolezza di essere tornati su livelli molto elevati e di fare paura alle rivali dirette, Roma ma soprattutto Napoli che non possono più dormire sogni tranquilli in chiave qualificazione Champions. Martusciello invece deve invertire la tendenza negativa dopo la pesante batosta rimediata a Crotone e il pareggio contro il Torino di domenica scorsa.

E saranno in tanti i tifosi a recarsi allo stadio, prevista anche una panolada di protesta contro alcune decisioni arbitrali durante la gara contro la Juventus, per sostenere la propria squadra del cuore. Come non mancheranno quelli che opteranno per vedere lo spettacolo in streaming.

Inter Empoli guai in attacco per i nerazzurri

Guai in attacco per i nerazzurri. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Icardi e Perisic, entrambi squalificati dopo la partita con la Juventus. Non sarà facile quindi per il tecnico emiliano che sembrerebbe essere orientato a schierare lo stesso 4-2-3-1 con cui ha affrontato i bianconeri. Eder quindi in campo al posto di Perisic, mentre Palacio avrà il difficile compito di sostituire Icardi. Murillo e Ansaldi potrebbero a loro volta lasciare il posto a Medel e Santon. Brozovic che si è infortunato a Torino, lascerà spazio a Kondogbia e Gagliardini con davanti Joao Mario.

Inter Empoli toscani senza Mchedlidze

Anche Martusciello dovrà confrontarsi con una serie di problemi per mettere in campo la sua squadra, visto che Costa e Pasqual non sono al meglio e Bellusci è squalificato. Ma la preoccupazione più grande per i toscani è quella di dover scendere in campo senza Mchedlidze, in forte dubbio a causa della contusione alla coscia. Al suo posto è già pronto Maccarone. Pucciarelli favorito su Marilungo come partner d'attacco. Confermatissimo El Kaddouri sulla trequarti.

Vedere Inter Empoli in streaming

Anche Inter Empoli può essere vista in diretta live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che offrono a quelli che hanno sottoscritto un abbonamento la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Per vedere Inter Empoli però in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Si tratta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite in diretta su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si trovano su Internet diversi canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web.

Qualche esempio su come vedere la partita Inter Empoli? In Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.