Cagliari Juventus streaming

Dopo il Crotone c’è il Cagliari. Due trasferte impegnative, al di là dei valori espressi dalla classifica per la Juventus di Allegri. E se contro i pitagorici ci sono volute due magie dei soliti Mandzukic e Higuain per portare a casa i tre punti in una sfida complessa che restava bloccata sullo zero a zero dopo un’ora di gioco, contro la squadra allenata da Rastelli probabilmente il copione sarà lo stesso. Cagliari Juventus, gara che i tanti appassionati e tifosi della Juventus sparsi su tutto il territorio nazionale potranno vedere anche in streaming, rappresenta l’ennesimo esame al quale la corazzata bianconera si dovrà sottoporre.

Certo quest’anno, in qualche occasione, le trasferte milanesi ad esempio o quella di Firenze, qualche volta lo studente è stato rimandato. Ma senza mai compromettere la pagella che parla chiaro visto che sono sette i punti di distacco dalla seconda e ben nove dal Napoli terzo. Un’infinità, che giustifica anche qualche passo falso durante il tragitto e rende onore a una squadra che pur non esprimendo il miglior calcio, da un punto di vista finemente estetico, può contare su una rosa di campioni che non ha eguali in Italia.

Cagliari Juventus la spinta rossoblù

Ormai quella della Juventus è un po’ una sorta di sfida contro tutti. Alla naturale rivalità sportiva che rappresenta l’humus sul quale cresce e si espande sempre di più la passione per il calcio, si aggiunge, ora che i bianconeri in Italia appaiono una corazzata imbattibile, la voglia di iscrivere il proprio nome negli annali del calcio come squadra in grado di battere, o almeno di sottrarre punti, a questo Golia della Serie A che domina in maniera incontrastata da cinque anni. Questo sarebbe il sesto.

Rastelli lo sa benissimo e sta pensando alle soluzioni migliori per schierare una squadra gagliarda in grado di andare a colpire forse l’unico tallone d’Achille evidenziato dalla Vecchia Signora in qualche occasione. La Juve soffre se viene aggredita. Da qui deve nascere la spinta rossoblù, proprio dalla convinzione che lottare fino al novantesimo e oltre, aggredendo ogni spazio e ogni pallone come se non ci fosse un domani, può diventare l’arma vincente per ambire a centrare l’impresa.

Cagliari Juventus previsioni a favore dei bianconeri

Vero è che giocare al Sant’Elia non è semplice per nessuno. Nemmeno per la Juventus, evidentemente, visto il ruolo di super favorita che la squadra di Allegri riveste in ogni occasione. Anche le previsioni di Cagliari Juventus sono tutte a favore dei bianconeri e non potrebbe essere altrimenti. Ma il tecnico toscano conosce bene le insidie di questo approccio e sta tenendo sulla corda tutti i suoi elementi.

Vincere a Cagliari significherebbe aggiungere un altro piccolo tassello all’ennesimo mosaico vittorioso che si tinge sempre di più di bianconero oltre a mandare un altro messaggio alle inseguitrici che pur tenendo una media punti spaventosa non riescono minimamente ad avvicinarsi alla lepre bianconera.

Vedere Cagliari Juventus in streaming

Ogni volta che la Juventus va a far visita alle altre squadre suscita curiosità ed entusiasmo. D’altra parte i bianconeri rappresentano una leggenda per il calcio italiano. È la squadra che ha vinto più scudetti e che, in questi ultimi anni, ha consolidato il primato di squadra più titolata d’Italia a suon di scudetti e Coppe nazionali.

Per questo anche in occasione della trasferta in Sardegna saranno tanti quelli che già si organizzeranno per vedere Cagliari Juventus in streaming. Chi vuole scegliere questa modalità dovrà stare attento a usufruire dei siti legali, quelli, per lo più stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Tra i tanti quelli che segnaliamo sono Sky Austria, Czech TV, Orf, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2 che offrono anche una buona qualità audio e video.

Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.