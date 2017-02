Film 50 sfumature di nero buon successo ieri all'uscita e cresce ricerche streaming. Ma verità su streaming e spettatori sabato e

Protagonista dei cinema italiani è il film 50 sfumature di nero. E in contemporanea lo è anche sul web con le ricerche sul web. Si è partiti un po' in sordina e in questo fine settimana, tra sabato e domenica, si capirà la portata del fenomeno. Milioni di utenti italiani andranno verosimilmente a caccia della visione in streaming da smartphone, tablet e PC. E come capita tutte le volte che si ha a che fare con queste grandi pellicole, nella maggior parte dei casi i tentativi saranno infruttuose per via delle tempestive segnalazioni di rimozione avanzate dalla Universal Pictures. Anzi, sono state sviluppate nuove soluzioni per bloccare lo streaming illegali con l'impiego delle più innovative tecnologiche fornite dai big della settore.

Anche in questa circostanza ribadiamo la nostra contrarietà alla fruizione di contenuti digitali in modo illegale sia perché siamo contro la pirateria e sia perché molto spesso dietro questi file da scaricare si nascondono virus e malware. Il consiglio è di approfittare di questi giorni di proiezione e mettersi comodi su una poltroncina del cinema più vicino a casa e godersi il film. Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in questo secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale Cinquanta sfumature. Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità.

I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme. Melodramma di erotismo e glamour pensato per le generazioni 2.0 e che avrà un altro sequel: 50 sfumature di rosso. Da segnalare che il pubblico della prima proiezione (in sala con un giorno in anticipo rispetto agli Stati Uniti) è composto soprattutto di donne, anche se non hanno letto la trilogia letteraria di successo. Protagonisti della pellicola del nuovo regista James Foley sono dunque Jamie Dornan, 34 anni, e Dakota Johnson, 27 anni, rispettivamente nei panni di Christian Grey e Anastasia Steele.

L'attenzione nei loro confronti è dimostrato anche dall'aumento del tasso di crescita di ricerca foto sul web. Il primo dei due è stato già protagonista del grande schermo con Maria Antonietta di Sofia Coppola, Beyond the Rave di Matthias Hoene, Shadows in the Sun di David Rocksavage, Cuori in volo (Flying Home) di Dominique Deruddere, 50 sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey) di Sam Taylor-Johnson, Anthropoid di Sean Ellis, The 9th Life of Louis Drax di Alexandre Aja, La battaglia di Jadotville (The Siege of Jadotville) di Richie Smyth e ora 50 sfumature di nero (Fifty Shades Darker) di James Foley. Per Dakota Johnson partecipazioni in Pazzi in Alabama, The Social Network, Beastly, For Ellen, 21 Jump Street, Goats, The Five-Year Engagement, Date and Switch Need for Speed e Anarchy.