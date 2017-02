Fiorentina Udinese streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Fiorentina Udinese arriva in un momento particolare soprattutto per la Fiorentina uscita piuttosto malconcia dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma. Le voci di mercato che vorrebbero il clamoroso approdo del tecnico portoghese Paulo Sousa alla corte della Juventus ha agitato e non poco le acque in riva al mare. Potrebbe essere anche questo, insieme al fatto che è ormai da inizio stagione che allenatore e proprietà vivono da separati in casa avendo interrotto anche qualsiasi comunicazione, a ripercuotersi su un ambiente che sta vivendo questa stagione sull’orlo di una crisi di nervi.

Tensione che, invece, non si respira ad Udine visto che i bianconeri stanno portando a termine l’ennesima stagione positiva che si concluderà con una tranquilla salvezza. Che da queste parti equivale a uno scudetto. Come e dove vedere, se in tv o in streaming consultando i siti web migliori, lo potrete scoprire leggendo fino in fondo il pezzo.

Fiorentina Udinese come vedere la reazione viola

I tifosi che hanno seguito la Fiorentina dei novanta minuti orribili della sfida con la Roma dell’Olimpico non aspettano altro che decidere come vedere la reazione viola. E si, perché dopo l’umiliante quattro a zero, i viola non hanno alternative. Devono battere l’Udinese e farlo anche in maniera convincente per cancellare un’onta che, comunque resterà per molto tempo scolpita nelle menti di calciatori e tifosi.

Paulo Sousa lo sa e deve essere bravo a mettere da parte le incomprensioni con la proprietà che stanno minando la stagione della Fiorentina. Il tecnico portoghese non potrà molto probabilmente contare sul prezioso sostegno del bomber croato Nikola Kalinic che non ha ancora recuperato dall’infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo nemmeno nella trasferta dell’Olimpico.

Al suo posto dovrebbe esserci quindi Babacar, che ha molto da dimostrare viste le sue ultime prestazioni non certamente all’altezza delle sue possibilità. In difesa, invece, dubbio tra Sanchez e Tomovic.

Fiorentina Udinese siti web Faraoni e Gnoukouri out

Delneri sta provando a individuare le soluzioni giuste per mandare in campo la formazione migliore. Faraoni e Gnoukouri sono infatti out. Il caso del ventenne ivoriano, arrivato in prestito dall’Inter, ha lasciato tutti a bocca aperta. Sta di fatto che per i prossimi tre mesi il giovanissimo calciatore, appena venti anni, dovrà stare a riposo a causa di problemi di tipo cardiaco.

I dubbi comunque per Luigi Delneri sono soprattutto in difesa e a centrocampo: Widmer o Angella a destra, ma il primo sembra avere convinto il tecnico friulano a schierarlo fin dal primo minuto, Halfredsoon o Kums a centrocampo, con Halfredsoon in vantaggio. I tifosi friulani che seguiranno in diretta tv il match o in streaming grazie ai siti web, sperano di tornare a casa con un altro risultato utile.

Come e dove vedere Fiorentina Udinese in streaming

Il momento non certo favorevole che sta vivendo la Fiorentina potrebbe avere ripercussioni anche sulla tifoseria viola solitamente vicina alla squadra, ma che potrebbe in questo caso inscenare qualche contestazioni sulle tribune del Franchi. In un caso o nell’altro saranno in tanti quelli che si stanno già organizzando, seppure manchino ancora diverse ore al fischio d’inizio, per capire come e dove vedere Fiorentina Udinese in streaming.

Chi vuole scegliere questa modalità dovrà stare attento a cliccare sui siti legali, stranieri per lo più, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano e quindi potranno trasmettere l’evento senza rischiare di incorrere in sanzioni legali. Tra i tanti quelli che segnaliamo sono Sky Austria, Czech TV, Orf, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro, Rtl, La2 che offrono anche una buona qualità audio e video.

Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.