Partite streaming gratis live da vedere su Facebook, RojaDirecta siti streaming, link

La nuova frontiera per vedere le partite della Serie A si chiama streaming. Una possibilità che ormai si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Ormai anche chi non è avvezzo alla tecnologia si sarà imbattuto, in maniera diretta o indiretta con questa modalità, o con persone alla ricerca dei siti web giusti per riuscire nell'impresa.

Per molto tempo RojaDirecta è stato un po' la panacea per chi voleva seguire eventi soprattutto sportivi, ma poi, visto che trasmetteva senza alcuna autorizzazione legale, spesso è stato oscurato e comunque, in ogni caso, non forniva la garanzia nè di legalità, ma nemmeno di sicurezza visto che espone al rischio di contrarre virus e trojan. Ecco perchè, anche quando si scelgono i siti bisogna fare attenzione e concentrarsi su quelli stranieri che hanno acquistato all'estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Questo dello streaming è un mondo in continua evoluzione tant'è che anche Facebook, il social network più popolare al mondo ha iniziato a muovere i primi passi in questa direzione.

Partite streaming come vedere su Facebook

Una nuova frontiera, ed è facile da immaginare vista la continua evoluzione a cui è sottoposta la piattaforma social più popolare al mondo, riguarda la possibilità di vedere le partite in streaming anche su questa vera e propria potenza mediatica. Stiamo parlando ovviamente di Facebook che offre novità interessanti e di grandi prospettive per quanto riguarda questo aspetto.

Tutto è iniziato da Cosenza Catanzaro, gara di Lega Pro trasmessa direttamente dalla Fan Page della Federazione. Il successo dell’esperimento ha aperto una strada che potrebbe portare a spalancare le porte alla trasmissione di tutte le partite, o almeno di una partita, del campionato di Serie A. Sarebbe davvero interessante capire come si arriverà a vedere anche su Facebook la Serie A e in tal senso esiste una proposta di legge proprio su questo argomento che giace nelle aule del Parlamento e che presto potrebbe essere discussa per diventare legge.

Per utilizzare Facebook bisogna scaricare l’App ed effettuare l’accesso al social utilizzando un account creato ad hoc. Durante la diretta streaming è possibile commentare o aggiungere filtri al video toccando l’icona in alto a sinistra.

Partite Serie A streaming RojaDirecta

Un modo legale per seguire le partite della Serie A è lo streaming, ma bisogna fare attenzione. La questione è ancora controversa e rimarrà tale fino a quando non ci sarà un pronunciamento chiaro dei giudici su questo tema a livello europeo. Per il momento quindi è bene sapere che ci sono, infatti, siti web e link stranieri che permettono di vedere lo streaming dopo aver acquistato legalmente i diritti nelle loro nazioni e mettendo a disposizione online sui propri portali le sfide senza nessun blocco geografico e, quindi, si possono vedere.

E sono quelli legali e di buona qualità perché queste hanno acquistato all’estero il diritto di trasmettere le partite del campionato italiano. Bisogna però stare attenti. Uno dei siti più celebri, ad esempio, non rientra in questa categoria perché, come tanti altri, trasmette senza alcuna autorizzazione le immagini ed espone anche al contagio di virus e trojan al vostro pc. Stiamo parlando di Rojadirecta che tra l’altro spesso viene addirittura oscurato.

Serie A live gratis su siti streaming

I siti streaming dove ricercare gratis le partite di Serie A sono quelli dei canali satellitari stranieri che hanno acquistato i diritti del campionato italiano all’estero. Eccone alcuni:

Fox, Stati Uniti d’America Bt Sport e Itv, Regno Unito Rcn Tv, Colombia Ukrayina, Ucraina Meridiano Television, Venezuela bTv Action, Bulgaria Match Tv, Russia Cctv, LeTv, Sina, Tencent e Pptv, Cina Atresmedia e TV3, Spagna Mtgm, Svezia Teletica, Costa Rica Stvs, Suriname Rts, Serbia UzReport TV, Uzbekistan Bhrt e Televizija Obn, Bosnia ed Erzegovina Trt, Turchia Rtvs, Slovacchia Srg Ssr, Svizzera Slovenia con Pro Plus

Partite Serie A link bookmakers

Un’altra possibilità per vedere le partite della Serie A in streaming live gratis è offerta dai link dei bookmakers. Una tendenza che nel resto dell’Europa è già diffusa, ma che sta prendendo piede anche in Italia. Non sempre però questi siti trasmettono tutte le partite e poi per accedere alla visione bisogna prima registrarsi sulla piattaforma ed essere attivi, cioè aprire un conto e dimostrare di puntare spesso.