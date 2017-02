Cagliari Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

Signori e signore benvenuti all’ennesima puntata della saga “Chi fermerà la Juventus?”. Questa volta il protagonista che proverà a riaprire, in parte sia chiaro visto il margine di tutta sicurezza che i bianconeri hanno costruito fino a questo momento rispetto alle principali inseguitrici, sarà il Cagliari di Rastelli. Il palcoscenico sarà allestito al Sant’Elia. L’evento in questione, come è facile immaginare sarà la partita Cagliari Juventus.

I bianconeri sono stati capaci, grazie a questi sei anni di dominio assoluto nel campionato italiano di calcio di massima serie, di spaccare a metà il pubblico calcistico del Belpaese. Da un lato c’è chi è disposto a sostenere qualsiasi altra squadra purché capace di arrestare la marcia bianconera. Dall’altro i tifosi e i simpatizzanti bianconeri che, pur essendo consapevoli che questo momento prima o poi dovrà pur finire, si vantano della potenza di una squadra capace di polverizzare record su record.

Comunque tutti, ma proprio tutti, si domandano dove e come vedere Cagliari Juventus. E se chi ha sottoscritto un abbonamento con la pay per view si accomoderà sul proprio divano per seguire questi minuti in diretta tv, non mancherà chi, soprattutto tra i più giovani, utilizzerà lo streaming, modalità che si sta diffondendo sempre di più in Italia, soprattutto da quando, grazie ai giusti accorgimenti, è possibile farlo in maniera sicura e legale.

Cagliari Juventus Capuano e Salamon nella difesa rossoblù

In vista di Cagliari Juventus, Rastelli dovrà fare a meno di sicuro di Joao Pedro e Ceppitelli, ma la tegola più pesante potrebbe riguardare l’impiego di Borriello che non ha potuto allenarsi con continuità durante la settimana a causa di una brutta contusione al ginocchio che ne mette a rischio la partecipazione alla gara.

L’attaccante dovrebbe sedere in panchina al fianco del ristabilito Ibarbo. A questo punto appare certo l’impiego di Sau e di Padoin, in ballottaggio con Barella per una maglia da titolare nel centrocampo rossoblù, ma che appare favorito nelle gerarchie. Anche Farias sarà convocato, ma non si sa ancora se schierato in campo dal primo minuto. Capuano e Salamon partiranno titolari nella difesa rossoblù.

Cagliari Juventus siti web Mandzukic riposa

Allegri dovrà centellinare le forze del suo gruppo anche in vista dell’andata di finale di Champions League contro il Porto che, pur se ancora abbastanza lontana, visto che manca ancora più di una settimana, inizia ad albergare i pensieri dei bianconeri. Mandzukic quindi riposa dopo il tour de force a cui è stato sottoposto nelle ultime settimane, come anche Bonucci che potrebbe lasciare il posto a Benatia. Barzagli, invece dovrà fermarsi per diverse settimane a causa del guaio muscolare accusato nel match dello Scida contro il Crotone.

Dove e come vedere Cagliari Juventus in streaming

Siccome questa saga viene seguita da sempre più persone in Italia, ormai anche da chi non è propriamente un appassionato di calcio, saranno moltissimi quelli che si organizzeranno, a poche ore dal fischio d’inizio, per capire dove e come vedere Cagliari Juventus in streaming. Chi vuole scegliere questa modalità dovrà stare attento a scegliere i siti legali, quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Quelli che segnaliamo, sicuri e legali, sono Orf, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl Sky, Sky Austria, La2 che offrono anche una buona qualità audio e video.

Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.