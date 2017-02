Cagliari Juventus streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Riuscirà il Cagliari di Rastelli a fermare la corsa del treno Juventus e restituire un po’ di interesse a questo campionato che sembra poter essere già archiviato con il sesto successo tricolore consecutivo dei bianconeri? Questa è la domanda che si staranno facendo queste ore, in vista di Cagliari Juventus non solo i tifosi dei rossoblù, ma probabilmente tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, tranne quelli bianconeri ovviamente, ormai aggrappati a qualsiasi cosa, anche alla scaramanzia ovviamente, per provare a far scivolare i campioni in carica sulla più classica buccia di banana.

Impresa non facile visto l’impressionante ruolino di marcia della capolista. Il Cagliari proverà a giocarsi le sue carte. La prima è il fattore campo visto che in casa i sardi si trasformano e potrebbe mettere in difficoltà la capolista. I rossoblù non vantano certo una tradizione positiva nei confronti della capolista visto che hanno raccolto solo tre punti nelle ultime dodici sfide contro la Juventus perdendo tutti gli ultimi cinque incontri casalinghi.

Saranno in tanti quindi a recarsi allo stadio per spingere i propri beniamini in questa impresa. Ma le alternative su come e dove vedere la partita sono molteplici e non mancherà chi invece seguirà il match da casa in diretta tv oppure in streaming scegliendo i siti web migliori per godersi lo spettacolo in maniera sicura e legale.

Cagliari Juventus riecco Ibarbo

Squalificati Joao Pedro e Ceppitelli, riecco Ibarbo che riapparirà sulla panchina rossoblù dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. Al suo fianco, in panchina, potrebbe sedersi Borriello afflitto ancora dalla botta al ginocchio. Riaggregati ieri al gruppo Sau e Padoin con il primo che in questo caso sarà costretto a reggere l’attacco cagliaritano da solo. Farias verrà convocato ma non è certo il suo impiego.

Cagliari Juventus streaming Barzagli di nuovo fuori

In vista di Cagliari Juventus, gara che si potrà vedere anche in streaming, Allegri potrà nuovamente affidare le chiavi della cabina di regia al Principino Marchisio che dovrebbe far coppia con Pjanic. Questo significa che Khedira potrà tirare il fiato dopo il tour de force delle ultime settimane. Recuperato anche Chiellini di nuovo al fianco di Bonucci o di Benatia. Barzagli di nuovo fuori a causa del guaio muscolare rimediato nel match contro il Crotone. Anche Mandzikic potrebbe riposare. Al suo posto è pronto Asamoah.

Come e dove vedere Cagliari Juventus in streaming

Alla luce di queste considerazioni viene spontaneo chiedersi come e dove vedere Cagliari Juventus in streaming. La soluzione più immediata è quella della televisione usufruendo di Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche una piattaforma streaming in maniera del tutto gratuita, ma solo a chi ha sottoscritto un abbonamento. Chi invece non ce l’ha e non vuole rinunciare a vedere la partita su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma.

Inoltre è possibile cercare i siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming in maniera sicura e legale. Qualche esempio? Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da tenere in considerazione la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano, però, una serie di limiti.