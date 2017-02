Streaming Cagliari Juventus: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

C’è grande attesa per seguire il posticipo di domenica sera che metterà difronte Cagliari e Juventus. Sarà l’ennesima puntata della saga interminabile che potrebbe assumere il titolo di “Chi fermerà i bianconeri?”. Questa volta toccherà ai rossoblù di Rastelli provare ad arrestare un treno in corsa che sembra proprio voler travolgere tutti gli ostacoli che gli si parano davanti. La vittoria del Napoli ha, in qualche modo, detto che le principali inseguitrici non hanno ancora mollato la presa anche se il divario appare davvero incolmabile.

E per i demeriti degli avversari che non hanno approfittato dei rarissimi passaggi a vuoto della squadra di Allegri, e per i meriti di una squadra che da sei anni a questa parte si sta confermando regina incontrastata del campionato di Serie A. Tra le altre cose Allegri è un ex molto amato a Cagliari dove ha fatto bene durante la sua permanenza. I bianconeri, reduci dalla vittoria in campionato contro il Crotone, vogliono continuare a vincere e a consolidare il vantaggio sulle inseguitrici in vista della sfida di Champions League contro il Porto.

I rossoblù, invece, cercano il riscatto dopo la gara persa contro l’Atalanta. Insomma gli ingredienti per vedere non solo in diretta tv ma anche live gratis sui siti streaming ci sono tutti. Le squadre si affronteranno a viso aperto anche se, ovviamente, il Cagliari dovrà prestare la massima attenzione alla fase difensiva. Se la gara di Crotone può insegnare qualcosa, infatti, è proprio che contro una formazione come la Juve che annovera nel proprio organico calciatori di prima scelta quando non veri e propri top player, basta una minima distrazione per subire gol. E poi, si sa, è difficilissimo perforare la retroguardia bianconera.

Cagliari Juventus Serie A Murru in panchina

Rastelli è pronto alla battaglia. Nel posticipo di Serie A della domenica il tecnico del Cagliari non potrà però contare su Joao Pedro e Ceppitelli che sono stati fermati dal Giudice sportivo e sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi che anche Borriello non riesca a scendere in campo. L’attaccante infatti ha svolto lavoro a parte durante la settimana a causa di una contusione al ginocchio che probabilmente gli impedirà di scendere in campo domenica sera.

Brutta notizia per Rastelli però sarebbe orientato a convocarlo ugualmente. In panchina siederebbe al fianco di Ibarbo finalmente recuperato. Se Borriello non dovesse farcela sarebbe Sau a reggere il peso dell’attacco rossoblù sulle proprie spalle mentre Padoin è in ballottaggio con Barella per una maglia da titolare a centrocampo. In difesa Murru dovrebbe essere spedito in panchina.

Cagliari Juventus spazio a Benatia

Allegri ha tirato un bel sospiro di sollievo quando ha saputo che Marchisio e Chiellini sarebbero stati recuperabili per la gara contro il Cagliari. Il Principino potrebbe addirittura scendere in campo fin dal primo minuto al fianco di Pjanic. Chiellini invece andrà probabilmente a completare la difesa bianconera insieme a Bonucci che però potrebbe rifiatare dopo il tour de force delle ultime settimane concedendo spazio a Benatia. Sull’out si sinistra Asamoah potrebbe dare il cambio a un Mandzukic esausto.

Cagliari Juventus su siti streaming

Cagliari Juventus oltre che davanti al proprio televisore nel caso si disponga di un abbonamento alla pay per view, si potrà seguire anche sui siti streaming. Bisogna individuare quelli giusti, cioè quelli che trasmettono le partite in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti televisivi del campionato di Serie A. Sky Deutschland, Rtl, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Austria, Orf sono solo alcuni esempi.

Chi non si accontenta e vuole la telecronaca in italiano potrà usufruire delle piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go. Ma in questo caso bisogna avere un abbonamento altrimenti la visione dell’evento sarà impossible. Da valutare anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che pure, anche se non sempre, a volte trasmettono le partite del campionato di Serie A.