Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Monti, Piccinini, Sacconi

Che le attuali norme pensionistiche debbano essere modificate e rese più ‘morbide’ non è ormai una novità così come ben chiare sono le critiche piovute alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 da parte di esponenti di schieramenti politici e forze sociali che, come confermano le ultime notizie, continuano a rilanciare sulla necessità di attuazione di novità per le pensioni ben più importanti, strutturali e universali, ponendo un serio stop alle novità per le pensioni sempre sperimentali e sempre non per tutti che ogni volta vengono approvate come fossero un contentino da dare a chi chiede da anni ormai cambiamenti.

Le ultime affermazioni dell’ex premier Monti e ripercussioni su novità per le pensioni

Dopo le affermazioni del ministro dell’Occupazione che ha dato vita alle tanto criticate attuali norme previdenziali, per la prima volta parla di pensioni anche l’ex premier, oggi senatore a vita, Mario Monti, premier ai tempi in cui le norme attuali entrarono in vigore, nel 2012. Esattamente come già fatto dell’ex ministro dell’Occupazione, anche Monti ha chiaramente affermato che le attuali norme delle pensioni sono state in tre settimane, e in maniera rigida, per permettere all’Italia di rimanere in piedi in una situazione di difficoltà economica estrema, come quella che stava attraversando, perché il rischio, altrimenti, sarebbe stato quello di saltare come accaduto alla Grecia. Ma lo stesso Monti non ha esitato ad ammettere che si è trattato di un grande errore e che non rifarebbe una normativa così. Nonostante abbia portato allo Stato diversi miliardi di euro di risparmi, con una stima di ben 30 miliardi fino al 2025, e sia stata votata dal 70% dei parlamentari, Monti ammette che oggi merita di essere rivista e di essere resa più sostenibile. Questo è un ulteriori passo che potrebbe portare, finalmente, ad una profonda revisione delle attuali norme pensionistiche, ripensando a novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti.

Le ultime posizioni della Piccini e conseguenze per novità per le pensioni

Pronta ad una profonda revisione delle attuali pensionistiche anche la presidente dei patronati, Morena Piccinini, fortemente critica nei confronti delle regole previdenziali oggi in vigore, nonostante i buoni propostiti di risparmio, ma anche nei confronti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, troppo limitate, troppo ristrette e non strutturali. Secondo la Piccinini, servono modifiche legislative in grado di rendere il sistema previdenziale più sostenibile e di sostenere, e non limitare, i diritti di tutti i lavoratori. E ha anche rilanciato, insieme al Comitato ristretto per le pensioni, la richiesta di correzione della recente circolare dell'Istituto di Previdenza in merito alla possibilità di pensione a 64 anni da estendere anche alle donne quindicenni.



Le recenti affermazioni di Maurizio Sacconi e conseguenze per novità per le pensioni

E’ tornato a criticare fortemente le recenti novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 l’ex ministro Maurizio Sacconi, che le ha nuovamente definite ‘dannose’, ribadendo, ancora una volta, come confermano le ultime e ultimissime notizie, l’urgenza di migliorare le regole pensionistiche, per rendere il sistema previdenziale più sostenibile, per dare nuovo slancio all’occupazione giovanile, per attuare novità per le pensioni più importanti come quota 41 per tutti senza penalità e modifiche del meccanismo delle speranze di vita.