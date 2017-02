Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

La settimana che sta per aprirsi si preannuncia ricca di importanti appuntamenti i cui esiti potrebbero essere determinanti per la prosecuzione di alcuni lavori avviati dall’esecutivo e le prossime intenzioni di lavoro. Si attendono infatti:

la decisione della Comunità sulla procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese; novità eventuali sulla definizione dei testi ufficiali relativi a mini pensione e quota 41; la nuova riunione della maggioranza; le motivazioni dalla Consulta sulla sentenza sul sistema di voto.

Ognuno di questi appuntamenti, come detto, potrebbe avere importanti ripercussioni, sia da un punto di vista politico, in vista di eventuali nuove elezioni subito, sia da un punto di vista di discussioni su misure importanti che si stanno, o si vogliono, portare avanti, come le stesse novità per le pensioni.

L’attesa decisione della Comunità e rischi della procedura di infrazione

L’attenzione innanzitutto puntata sulla decisione della Comunità: secondo quanto spiegato dal ministro dell’Economia italiano in questi ultimissimi giorni, se la Comunità dovesse effettivamente decidere di aprire una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, si prospetterebbero importanti problemi e difficoltà, soprattutto nella gestione interna della propria stessa politica, anche economica, considerando che bisognerebbe sottostare al controllo comunitario che avrebbe l’ultima parola su ogni misura proposta dall’Italia. Inoltre, sempre secondo il ministro dell'Economia, una nuova procedura di infrazione potrebbe rappresentare un grosso problema per l'Italia in termini di reputazione che il Belpaese si è costruito finora, restando come una sorta di marchio che certo positivo non sarebbe. Per evitare queste conseguenze decisamente negative, contrariamente a quanto risposto nella prima lettera, in cui si affermava un nettono a misure correttive per 3,4 miliardi di euro, sembra che l'Italia abbia aperto a possibili modifiche di spesa, che dovrebbero innanzitutto partire, secondo quanto riportano le ultime notizie, da tagli ai Ministeri, per arrivare agli aumenti di accise su carburanti e tabacchi.

Nel caso in cui, poi, l’Italia fosse commissariata, non avrebbe neppure senso andare ad elezioni prima, considerando che qualsiasi esecutivo non avrebbe facoltà di portare avanti le misure che vorrebbe in piena libertà, visto che si sarebbe sottoposti ad un continuo controllo da parte della Comunità che, di certo, limiterebbe molte questioni, a partire da quelle novità per le pensioni, cui si è sempre detta contraria. E questo non sarebbe certo positivo per tutti coloro che auspicano ulteriori modifiche delle attuali norme pensionistiche e delle stesse ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora da tanti considerate inutili e inefficaci.

Nuova riunione della maggioranza attesa per il 13 febbraio

Lunedì 13 febbraio è in programma anche la nuova riunione della maggioranza sarà importante per capire come ci si potrebbe organizzare in vista di nuove elezioni, se si deciderà di andare al voto subito, o meno, e per capire la situazione all’interno della maggioranza stessa nella quale, come confermano le ultime notizie, spirano venti di scissione. Sono, infatti, diversi gli esponenti della maggioranza, e soprattutto dell’opposizione interna, che sembrano pronti a dividersi dalla maggioranza del centrosinistra, soprattutto nel caso in cui il segretario dello schieramento non volesse andare al congresso. E se le ultime notizie parlano di possibili alternative al centrosinistra del segretario, dal nuovo progetto di un Ulivo 4.0, a quello di costituzione di una sinistra progressista, alle nuove intenzioni della Sinistra Italia, tra alleanze eventuali e grandi coalizioni, andare al voto, che alcuni chiedono di anticipare a giugno, e altri vorrebbero rimandare al già programmato 2018, cioè alla fine naturale dell’attuale legislatura, potrebbe rappresentare, non solo per la maggioranza, ma per tutti gli schieramenti politici, un’occasione ideale di rilancio di novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza oneri; assegno universale per tutti.

Le attese motivazioni dalla Consulta sul sistema di voto e possibili conseguenze

La decisione di andare subito al voto o meno potrebbe derivare dalle motivazioni che sempre lunedì prossimo la Consulta renderà note sul sistema di voto. La Consulta ha, infatti, ha dichiarato illegittimo il ballottaggio ma dato il via libera al premio di maggioranza previsto dalla sistema di voto per lo schieramento politico che supera il 40% dei voti alle elezioni. Stando a quanto dichiarato, così modulata, il sistema di voto sarebbe subito applicabile ma mancherebbe un sistema omogeneo per Montecitorio e Palazzo Madama e si andrebbe incontro al rischio, in caso di elezioni subito, di non avere una maggioranza sicura, il che non sarebbe affatto positivo per le importanti questioni da portare avanti o da chiudere, come le stesse novità per le pensioni. Le motivazioni della Consulta rappresenterebbero, comunque, il punto di partenza per un nuovo testo unico ufficiale sul sistema di voto che dovrebbe essere presentato, secondo le ultime notizie, il prossimo 27 febbraio.

Continuano le discussioni dei testi unici sulle ultime novità per le pensioni

Proseguiranno nei prossimi giorni anche le discussioni per la definizione dei testi ufficiali contenenti le norme di funzionamento, e tempi di entrata in vigore, delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, e dovrebbero essere resi noti gli stessi testi anche se è possibile che si attenda la conclusione dell’iter in Aula che dovrebbe iniziare proprio tra lunedì e martedì sugli ulteriori miglioramenti alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 presentati dal Comitato ristretto per le pensioni.