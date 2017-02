Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 la lettera del giovane suicida

E’ solo l’ultima ennesima tragedia diventata pubblica, virale, quella di una giovane ragazzo 30enne suicida perché senza occupazione, appartenente a quella generazione dei giovani di oggi fortemente in difficoltà in un Paese come l’Italia che distrugge i sogni, annienta i sacrifici, delude e non ripaga di tanti sacrifici fatti, di tanto impegno profuso talvolta in tanti anni di studio scelti come investimento per un futuro che oggi si prospetta decisamente buio. Questa, come confermano le ultime notizie, è la situazione in cui sono costretti a vivere la maggior parte dei ragazzi italiani, quelli che hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, quelli che potrebbero imparare a governare il mondo, che potrebbero seguire le loro ambizioni, ma che sono costretti al nulla. E per chi decide di tentare la fortuna fuori e di essere più forte di questa grande crisi, ci sono altri che cedono. E’ il caso di Michele, 30enne, precario, morto suicida.

Il caso del giovane suicida emblema di una società alla deriva

Il caso di Michele (nome di fantasia) è l’emblema di un Paese che non funziona più, di una società alla deriva che non offre più possibilità alcuna ai giovani di oggi che dovrebbero diventare i pilastri e le guide del Paese di domani, ma che sono quasi condannati ad essere i poveri di domani. C’è chi non cede e non si abbandona, chi invece ha ceduto all’ingiustizia della vita, aggravata da uno Stato che fa pochissimo, forse nulla per evitare che queste tragedie accadano. Gli errati investimenti miliardari in una norma per l’occupazione che non ha portato i risultati sperati dovrebbero rappresentare, come abbiamo spesso spiegato, un insegnamento, eppure si temporeggia sull’attuazione di importanti provvedimenti che potrebbero cambiare le cose, e dare nuova spinta all’occupazione, soprattutto giovanile, aprendo, allo stesso tempo, ai giovani di oggi nuove possibilità di ‘vita’. Tutto è, però, in stallo. E questa situazione decisamente negativa è anche il frutto di un blocco pensionistico, delle attuali norme previdenziali che costringono i lavoratori più anziani a rimanere a lavoro sempre più a lungo, a causa dell’allungamento dell’età pensionabile, tagliando del tutto fuori dal mondo occupazionale i più giovani.

La lettera di Michele e il suo significato

Un significato importante e profondo quello delle parole di Michele affidate ad una penna per esprimere tutta la sua frustrazione: ‘Questa generazione si vendica di un furto, il furto della felicità. Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato, è un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento, e privo ormai anche di prospettive. Ho vissuto (male) per trent'anni, qualcuno dirà che è troppo poco, i limiti di sopportazione sono soggettivi, non oggettivi. Ho cercato di essere una brava persona, ho commessi molti errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere un'arte’ ma … ‘Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e desideri per l'altro genere (che evidentemente non ha bisogno di me), stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata’.

Da studiosi, a ricercatori ed esponenti di forze sociali e di tutti gli schieramenti, sono tutti consapevoli della necessità di dover attuare una necessaria inversione di tendenza ma lo stesso mondo politico sembra rimanere muto di fronte a queste situazioni tragiche e davvero tristi. E’ vero, la situazione economica italiana non permette di fare voli pindarici su provvedimenti che possano completamente ribaltare le cose, ma, d’altra parte, c’è da sottolineare che nel momento in cui la politica ha la possibilità di investire soldi disponibili, preferisce farlo sempre in altri provvedimenti che continua a considerare prioritari ma solo per una questione meramente pratica di profitti e interessi, basti pensare ai 24 miliardi di euro della norma per l’occupazione, ai recenti 20 miliardi di euro usati per il piano di salvataggio degli istituti di credito. Soldi che avrebbero trovato migliore destinazione se usati per l’attuazione di quelle novità per le pensioni:

di quota 100 (costo stimato: 7 miliardi di euro); di quota 41 per tutti (costo stimato: 5 miliardi di euro circa); di introduzione dell’assegno universale (costo stimato: circa 10 miliardi di euro).

Ancora tragedie dopo casi recenti e urgenza sempre più chiara di novità per le pensioni

Ma si tratta dell’ennesima tragedia, dopo i tanti incidenti, suicidi e morti sul lavoro che si sono registrati in questi ultimi anni, senza dimenticare coloro che si ammalano ma che a causa delle gravi difficoltà economiche in cui vivono o semplicemente perché troppo costose e che non hanno la possibilità di sottoporsi a visite mediche. E, stando alle ultime notizie, si tratta di circa 11 milioni di persone. In particolare, dall’inizio del 2016 a fine aprile si sono registrate 271 morti bianche sul lavoro, tra cui rientrano casi come quello di un muratore della provincia di Lecce caduto da un ponteggio del cantiere di 6 metri, a lavoro a 65 anni, età in cui si dovrebbe già essere in pensione considerando la pericolosità del lavoro citato; di un operaio edile di 66 anni di Carini, caduto da un ponteggio e morto sul colpo; quello di un lavoratore r rimasto senza occupazione a 51 anni e costretto a vivere da clochard in uno Stato che non sostiene chi è rimasto senza lavoro in tarda età. E non sono altro che ulteriori casi che continuano a dimostrare una sempre più urgente necessità di intervento su norme pensionistiche e questioni sociali sempre più gravi.