Pensioni ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 si affianca sistema pensioni isopensione

L’inedito sistema di isopensione insieme alla novità per le pensioni dell’Ape per andare in pensione prima quest’anno. In ogni caso, come confermano le ultime notizie, si tratta di sistemi di uscita prima non validi per tutti e che prevedono diversi paletti.

Requisiti per pensione anticipata con Ape social, volontaria e quota 41

La nuova Ape permette di andare in pensione prima a 63 anni con 20 anni di contributi e una pensione ridotta, accettando un piano di rimborso 20ennale per la restituzione dell’anticipo percepito e di stipulare una polizza assicurativa di copertura in caso di premorienza. Possono richiedere l’ape social, però, solo coloro che hanno dai 63 anni in poi. Stesso requisito anagrafico richiesto dall’ape social, che azzera ogni costo, per cui è senza oneri, ma solo per alcune categorie di persone considerate svantaggiate, vale a dire:

coloro che sono rimasti senza occupazione, e che devono aver raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi, e aver esaurito tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi;

malati gravi e invalidi, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi e abbiano una percentuale di invalidità attestata dal 74% in su;

coloro che sono impiegati in occupazioni faticose, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 36 anni di contributi, di cui almeno 6 continuativi, e svolgano una delle professioni inserite nella lista delle occupazioni faticose, come lavoratori edili, addetti alla lavorazione dell’amianto, infermiere e ostetriche, maestre ed educatori di asilo.

Requisiti per pensione anticipata con Isopensione

Non tutti conoscono l’isopensione o ne hanno sentito parlare eppure rappresenta una opportunità di uscita anticipata per molti lavoratori. Non per tutti, ovviamente. L’Isopensione rientra tra quei sistemi pensionistici che permettono di andare in pensione prima quest’anno, fino a 4 anni, rispetto alla soglia dei 66 anni e sette mesi, senza dover subire alcuna decurtazione sulla pensione finale e continuando a percepire il regolare versamenti dei contributi previdenziali da parte della azienda in cui si è impiegati. Si tratta, tuttavia, di una possibilità che spetta solo agli impiegati di aziende con più di 15 dipendenti, e a cui manchino solo 4 anni al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici.

Come si chiede l'isopensione

L’isopensione deve essere richiesta dall’azienda che continuerà ad erogare al lavoratore che decide di andare in pensione prima l’accompagnamento fino al raggiungimento della pensione finale, d’accordo con le forze sociali. Non può dunque essere richiesta direttamente e in maniera autonoma dal lavoratore stesso. Lunga la procedura da seguire per la richiesta dell’Isopensione: