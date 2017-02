Lazio Milan streaming

Lazio e Milan scenderanno in campo con un obiettivo comune che si chiama Europa. Forse entrambe le squadre, dopo aver lottato per buona parte della stagione per le posizioni valide per la Champions, devono spostare il proprio obiettivo verso la meno allettante prospettiva offerta dall’Europa League. Ma la partecipazione a una competizione continentale resta imprescindibile per non considerare la stagione fallimentare. Anche se la Lazio è ancora in corsa in Coppa Italia che potrebbe essere la porta di servizio per accedervi nel caso in cui il campionato si dovesse chiudere davvero male.

Una prospettiva che, ovviamente, i tifosi biancocelesti non si augurano. Le due squadre sono divise da appena tre punti e sono reduci dalle vittorie rispettivamente sul Pescara e sul Bologna. Preziosa soprattutto quella che ha conquistato la squadra di Montella che ha ravvivato una squadra che stava perdendo convinzioni oltre che punti e posizioni in classifica nelle ultime giornate. All’andata la gara si concluse con un due a zero griffato Bacca e Niang. Era settembre e San Siro si preparava ad assistere a tre mesi di vero spettacolo. Era un altro Milan, anche negli uomini (Niang ad esempio è stato ceduto in prestito al Watford in Premier League) e il popolo rossonero sognava addirittura di poter lottare con la Juve per lo scudetto.

Se si prendono in esame gli ultimi due confronti dell’Olimpico ci si accorge che l’equilibrio regna sovrano visto che le squadre hanno vinto una partita ciascuna. C’è grande attesa per capire chi delle due riuscirà a portare a casa la vittoria e per questo è iniziata la grande mobilitazione della vigilia per l’organizzazione della visione. Lazio Milan sarà visibile anche in streaming oltre che, naturalmente, sulle piattaforme della tv a pagamento.

Lazio Milan dubbi in difesa per Inzaghi

Se la straripante vittoria di Pescara ha rinsaldato le condizioni biancocelesti Inzaghi però non può farsi lasciar prendere da facili entusiasmi. Contro il Milan sarà tutta un’altra storia e il fattore campo, come già accaduto contro il Chievo, potrebbe non funzionare. Il tecnico piacentino dovrà dirimere alcuni dubbi in difesa in vista dei novanta minuti contro i rossoneri come per esempio chi schierare tra Lulic e Lukaku sull’out di sinistra.

Marchetti occuperà regolarmente il suo posto tra i pali, mentre Basta macinerà i soliti chilometri sulla corsia di destra con De Vrij e Radu. In cabina di regia giocherà Biglia con Parolo a supporto sulla destra e Milinkovic-Savic sulla sinistra. In attacco Keita potrebbe avere una maglia da titolare al fianco di Felipe Anderson e Immobile.

Lazio Milan soliti problemi per Montella

I soliti problemi per Montella sembrano ormai una costante per i rossoneri che, in quest’ultimo periodo, complici infortuni e squalifiche devono scendere in campo ogni volta con una formazione diversa. Questa volta il tecnico di Pomigliano d’Arco non potrà contare su Paletta al centro della difesa perché squalificato nella gara di Bologna, mentre Romagnoli sarà di nuovo out per infortunio.

Davanti a Donnarumma quasi forzata l’ipotesi di vedere il quartetto formato da Abate, Gomez, Zapata e Vangioni. A centrocampo non ci sarà Kucka, anch’egli espulso Bologna e fermato dal giudice sportivo. A centrocampo le chiavi del gioco rossonero verranno affidate a Locatelli, al fianco del quale faranno buona guardia Pasalic e Bertolacci. In attacco Lapadula scavalca Bacca e sarà in campo insieme a Suso e Deulofeu.

Vedere Lazio Milan in streaming

Sono tanti quelli che già si stanno organizzando per vedere Lazio Milan in streaming. Chi vuole scegliere questa modalità dovrà stare attento a usufruire dei siti legali, quelli, per lo più stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Tra i tanti quelli che segnaliamo sono Sky Austria, Czech TV, Orf, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2 che offrono anche una buona qualità audio e video.

Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.