Dichiarazione Iva 2017 proroga: quando e come da Agenzia Entrata, Ministero Economia o Milleproroghe

Serve un provvedimento che rimetta nei termini le dichiarazioni Iva che non verranno trasmesse entro il 28 febbraio a causa dello sciopero. Lo chiede Domenico Posca, presidente Di Unico, spiegando che daranno istruzioni ai loro associati su come informare i clienti dello sciopero. Stando così le cose ovvero senza una proroga al 31 marzo che difficilmente arriverà con il Milleproroghe perché troppo tardi e senza l'accoglimento delle richieste, i commercialisti incroceranno le braccia dal 26 febbraio al 6 marzo 2017. Il vicepresidente dell'Adc lascia uno spiraglio aperto alla revoca dello sciopero. Sono disposti a sospendere la protesta se ci sarà una reale disponibilità a recepire le richieste, ma allo stesso tempo si stanno attivando per organizzare lo sciopero.

Cosa chiedono i commercialisti

Le questioni fiscali continuano a essere dunque delicate e vanno al di là della dichiarazione Iva 2017. Le priorità per Roberta Dell'Apa, presidente Aidc, sono quelle relative allo Statuto dei diritti del contribuente e del riconoscimento della figura del commercialista come trait d'union tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. E viene poi ritenuto necessario evitare modifiche continue agli adempimenti. Per Marco Cuchel, presidente Anc, i 12 punti del documento che hanno presentato al Ministero dell'Economia sono fondamentali. Sottolinea l'importanza delle modifiche allo spesometro, di cui viene chiesta l'annualità, e del rinvio di un anno per la contabilità di cassa obbligatoria.

Per Amedeo Sacrestano, presidente Andoc, è necessario riformare l'intero impianto fiscale, basta con i piccoli ritocchi che non sono improntati all'armonia del sistema fiscale ma solo a fare gettito. Tra le priorità dell’Andoc c'è il governo condiviso della fatturazione elettronica. Nuovo spesometro con scadenza annuale, eliminazione dell'elenco dei beni ai soci, innalzamento a 36 mesi del periodo per la rateizzazione delle cartelle da rottamare, revisione delle norme sull'antiriciclaggio. Queste le principali modifiche richieste dal presidente dell'Unagraco, Giuseppe Diretto. Per Fazio Segantini, presidente Ungdcec, la questione più rilevante è lo spesometro: tenerlo semestrale per quest'anno e poi annuale dal 2018. L'altra richiesta è di spostare al 30 settembre (dal 2018) la dichiarazione annuale Iva. Da chiarire anche le problematiche sulle lettere d'intento.

Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

In questo contesto sono arrivati quelli che sono solo i primi chiarimenti sulla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute. Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto si è estinto, chi è avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario) deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai dati delle sue fatture; ai dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria; ai dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria.