Auguri di San Valentino: frasi, video, immagini per colpire fidanzata, moglie, compagna, marito, fidanzato, compagno

Se in occasione della festa di San Valentino, che come ogni anno ci si prepara a celebrare il 14 febbraio, volete stupire e colpire il proprio partner, potete pensare ad organizzare una serata diversa dal solito, magari romantica, come non sempre si fa nella vita quotidiana, o anche divertente, organizzandola in maniera originale. Potete pensare anche di acquistare un dono inaspettato da incartare in maniera inusuale per destare curiosità e accompagnare ogni idea con un bigliettino o una frase. Le parole, si sa, colpiscono sempre quando si tratta di amore, perché non tutti riescono a lasciarsi andare a parole importanti e ad espressioni d’amore e quando ne capita l’occasione è sempre qualcosa di unico.

Frasi di auguri di San Valentino per colpire

Che si scelga di scrivere due righe di accompagnamento ad un regalo speciale, che si decida di far trovare un semplice bigliettino di auguri, o di inviare sms e messaggi tramite Whats app o Facebook, soprattutto per il giorno di San Valentino, l’importante è scegliere le parole del cuore che sappiano arrivare dritte al cuore dei propri mariti, compagni, fidanzati e mogli, fidanzate e compagne. E pur se scrivere frasi d’amore sembra la cosa più semplice del mondo, in realtà non tutti hanno dimestichezza con i propri sentimenti e non per tutti è semplice trovare le parole giuste e non banali per dichiarare un sentimento d’amore. Per chi fosse alla ricerca di idee e spunti, proponiamo di seguito una serie di frasi che potrebbero essere utilizzate per augurare buon San Valentino al proprio o alla propria lei.

'San Valentino per non viene una volta all'anno, ma tutti i giorni, perchè ogni giorno vissuto con te è un giorno pieno d'amore. Buon San Valentino amore mio grande'; 'Prima di conoscere te non conoscevo nemmeno l'amore. Ma con te nella mia vita tutto è cambiato. Tanti auguri amore mio'; 'Non ci sono regali più grandi di quello che mi hai fatto scegliendo me. Ti amo più della mia vita e ti auguro un felice San Valentino. Insieme a me'; 'Voglio dirtelo proprio oggi, nel giorno della festa degli innamorati: io non potrei più vivere senza te che ei diventato parte della mia anima. E voglio trascorrere con te tutta la mia vita. Buon San Valentino amore'; 'Poche parole non riusciranno a spiegare quello che provo per te. L'immensità è troppo piccola se confrontata al mio amore. Buon San Valentino, ti amo'; 'Abbiamo davvero bisogno di San Valentino per dirci quanto ci amiamo? Io dico di sì perché questa non è una festa: è la festa. La nostra festa. Quella di chi crede ancora che l'amore abbia bisogno di un giorno tutto suo per essere festeggiato. Tanti auguri, amore mio'; 'Sei il mio sorriso più bello perché sei quello che mi viene nonostante tutto, quello che mi si disegna sulle labbra anche quando tutto sembra destinato ad andar male. Tanti auguri di buon San Valentino amore mio'; 'Ti amo perché sei semplicemente tu, perché sei capace di far emergere la mia parte migliore. Ti amo perché senza di te non sarei quella che adesso sono. Buon San Valentino amore mio’; 'Brindiamo al nostro amore in questo giorno simbolico. Sono parte di te e tu di me. Non c'è niente di meglio che stare al tuo fianco per tutta la vita. Ti amo.Buon San Valentino'. 'Hai reso la mia vita una favola e io, in questo giorno speciale, voglio dirti con tutto il mio cuore che ti amo più di ogni altra cosa. Auguri amore mio'.

Auguri di buon San Valentino 2017 con video e immagini per colpire

Per fare auguri diversi e originali, seppur sempre romantici, si possono consultare siti web specifici come moonpig.com, marthastewart.com o jibjab.com, che insieme a tanti altri siti ad hoc propongono immagini, anche animate, o video che possono essere inviati ai propri amati come messaggi d’amore, magari accompagnati da dediche, frasi o poesie, o da sottofondi musicali importanti e significativi. Ma è possibile creare immagini o video personalizzati da inviare al proprio lui o alla propria lei, semplicemente grazie alle tante app per smartphone che permettono ormai di creare video di ogni genere, con immagini divertenti, foto, con o senza musica e di diversa durata, un pensiero che rispetto alla semplice frase, comunque sempre gradita, potrebbe certamente colpire di più.